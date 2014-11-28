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“Üstün İnsan Şeref Madalyası”

Türkiye Astsubay Sendikası yetkilileri Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ziyaret ederek Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’e “Üstün İnsan Şeref Madalyası” takdim etti.

“Üstün İnsan Şeref Madalyası”

Türkiye Astsubay Sendikası yetkilileri Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ziyaret ederek Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’e “Üstün İnsan Şeref Madalyası” takdim etti.

28 Kasım 2014 Cuma 11:33
“Üstün İnsan Şeref Madalyası”
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 Türkiye Astsubay Sendikası yetkilileri Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ziyaret ederek Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’e “Üstün İnsan Şeref Madalyası” takdim etti.

Türkiye Astsubay Sendikası Başkanı Ahmet Zengin ziyaret sırasında, sendikalarının kuruluş sürecini ve bugüne kadarki faaliyetlerini anlattı.
Bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını AB’ye taşıma misyonu yüklendiklerini söyleyen Zengin, her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında yer alacaklarını ve her konuda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

ÖZGÜRGÜN: “GURURLANDIM”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise, sendikanın verdiği madalyanın kendisini gururlandırdığını belirtti.

KKTC’deki subay dernekleriyle de sürekli işbirliği halinde olduklarını ve sık sık görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Özgürgün, Türkiye Astsubay Sendikası’nın çalışmalarını yakından takip ettiğin ve onları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ziyaret sırasında karşılıklı hediye teatisinde de bulunuldu.

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