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Üstel'den Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna yürekten inanan biri olarak, kadınlara yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve istismara karşı olduğunu belirtti.

Üstel'den Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna yürekten inanan biri olarak, kadınlara yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve istismara karşı olduğunu belirtti.

04 Aralık 2014 Perşembe 13:54
Üstel'den Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı
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ÜSTEL: “KADIN, HER ŞEYDEN EVVEL ANNE OLMASIYLA, TOPLUMU AYAKTA TUTAN TEMEL YAPI TAŞI OLAN AİLENİN EN ÖNEMLİ UNSURUDUR”

 Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna yürekten inanan biri olarak, kadınlara yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve istismara karşı olduğunu belirtti.

Ünal Üstel, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Üstel, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından günümüze kadar kadınların, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini söyledi.

Üstel, “Kadın, her şeyden evvel anne olmasıyla, toplumu ayakta tutan temel yapı taşı olan ailenin en önemli unsurudur. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır” dedi.

Ünal Üstel şöyle devam etti:

“Ulu Önder Atatürk, 'Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur' demiştir. 

Türk kadını, seçme ve seçilme hakkını, Avrupa ülkelerden çok önce kazanmıştır.  Bugün, yaşamımızın birçok alanındaki çalışmalarıyla, dünya çapında başarılara imza atmışlardır... Varlıklarıyla toplum yapımıza şekil veren kadınlarımızın sorunlarının dile getirilmesinin sadece bu günle sınırlı kalmaması dileklerimle  5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”

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