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Üstel: “UBP, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin teminatıdır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri Ünal Üstel, UBP’nin Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin teminatı olduğunu söyledi.

Üstel: “UBP, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin teminatıdır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri Ünal Üstel, UBP’nin Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin teminatı olduğunu söyledi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:31
Üstel: “UBP, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin teminatıdır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri Ünal Üstel, UBP’nin Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin teminatı olduğunu söyledi.
Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ada TV’de Günaydın Ada programına konuk olan Üstel, İsrail devletinin Filistin halkına yönelik insanlık dışı muamelesini kınadı.
Olayların azmettiricisinin ABD olduğunu vurgulayan Üstel, BM, AB ve tüm dünyanın vahşete seyirci kaldığını söyleyerek, “1950’li yıllardan 1974 Mutlu Barış Harekatına kadarki süreçte Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik uygulamaları ile benzer uygulamalardır. Tek farkımız var ki o da asla vazgeçmeyeceğimiz Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisidir. UBP bunun teminatıdır” dedi.
UBP’nin hükümette olduğu 18 aylık sürede dövizde artışın yaşandığını ancak parti kadrolarındaki deneyimli bürokratlar sayesinde bunun vatandaşa en az şekilde yansıtıldığını belirten Üstel, “Şu anda hükümetin zamların suçlusu olarak UBP’yi göstermesi çaresizlik, beceriksizliktir” dedi.

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Hükümetin müşavirlik konusunda verdiği sözleri tutmadığını da savunan Üstel, Cumhuriyet Meclisi’ndeki görevden alma ve atamaları eleştirdi, yeni müşavir yaratıldığını söyledi.
Kamudaki geçiciler ile ilgili yasanın bir an önce geçirilerek kamuda eşitliğin sağlanması gerektiğini veUBP’nin seçimlere en hazır parti konumunda olduğunuda kaydeden Üstel,
Bazı belediyelerde yaşanan parti adayının karşısına aynı tabandan bağımsız aday çıkarılması konusuna da değinen Üstel, “UBP genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de Lefkoşa dahil olmak üzere kazanacağı birçok belediye başkanlığı ile yine birinci parti çıkacaktır” diye ekledi.
 

Son Güncelleme: 16.05.2018 16:54
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