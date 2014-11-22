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Üstel: “Öğretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Girne UBP Milletvekili   Ünal Üstel, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Üstel: “Öğretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Girne UBP Milletvekili   Ünal Üstel, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

22 Kasım 2014 Cumartesi 13:42
Üstel: “Öğretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur”
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Girne UBP Milletvekili   Ünal Üstel, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Üstel’in kutlama mesajında şöyle dedi:

“Geleceğimizin teminatı yavrularımızı yarınlara hazırlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiren eğitim camiamızın kıymetli mensuplarının bu özel günü kutluyorum. Milli mücadele döneminde hem cephede hem okulda görev yapan, cumhuriyetimizin ilk yıllarında, zor koşullarda yeni bir nesil yetiştirmek için büyük bir inançla, fedakarca çalışan öğretmenlerimiz, bu günde bu kutsal görevlerini yerine getirmek için canla başla çalışmaktadırlar.

Yarınlarımızın yetiştirilmesi görevini fedakarca üstelenen kıymetli öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceği açısından çok büyük sorumluluk taşıyor ve bu görevi layıkıyla yerine getiriyorlar.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara hazırlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiren kıymetli öğretmenlerimizin bu özel gününü paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Bu vesileyle sevgi, şefkat, hoşgörü ve fedakarlık mesleğinin mensubu olma ayrıcalığını yaşayan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlar sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerken, bu güne kadar görevi başında şehit olan öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”


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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Ve Girne UBP Milletvekili Ünal Üstel24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı.
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