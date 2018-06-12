Üstel: “Meclis’te nisabı sağlamak hükümetin sorumluluğundadır”

Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin iki günden beridir nisap sorunu nedeniyle yasama görevini yerine getirememesinin tek sorumlusunun hükümet olduğunu ifade etti.

Basın bürosu kanalıyla yaptığı yazılı açıklamada Üstel, “Ülkemizde, hükümetin yönetimdeki zafiyetinden kaynaklanan birçok giderilmesi ve görüşülmesi gereken konu var iken, yine hükümetin sorumsuz tavrından dolayı nisabı sağlayamayarak iki günden beridir toplanamayan Meclis’in toplanamamasının sorumlusu olarak muhalefetin gösteriliyor olması kabul edilir değildir” dedi.

Hükümetin yönetimdeki zafiyetlerinin sonucunda ülkenin zor bir süreçten geçtiğini savunan Üstel, şunları kaydetti:



“Hükümetin yönetimsel zafiyeti ve tecrübesizliği sonucunda ortaya çıkan sorunları başka mercilere mal etmesi bir gelenek halini almıştır. Medya kurumları ile başlayan bu gelenek, kamu personelinin yüzde 60’ının verimsiz olduğu noktasına taşınmış, şimdilerde ise 2 günden beridir nisap yetersizliği nedeniyle Meclis’in açılmamasının sorumlusu olarak muhalefet gösterilmeye çalışılmıştır. Meclis’te nisabı sağlamak hükümetlerin sorumluluğundadır.”