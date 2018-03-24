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Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören oyuncu Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören oyuncu Ercüment Balakoğlu hayatını kaybetti

24 Mart 2018 Cumartesi 10:10
Usta oyuncu hayatını kaybetti
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Geçtiğimiz sene usta oyuncu Ercüment Balakoğlu’na kanser teşhisi koyulduğunu duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, dün akşam acı haberi Instagram adresinden verdi. Akay, usta oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Onur Akay, ”Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile hepimizin gönlünde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu’nu maalesef kaybettik. Değerli oyuncumuz, dil kanseri ile savaşıyordu ve 28 Ağustos 2017’de hastanede tedavi görürken kendisi ile görüştüğümde, “beni kimse aramıyor” diye dert yanmıştı. Bende buradan yazdığımda basında haber olunca, tüm hayranları ve meslektaşları onu ziyarete gitmişti ve çok mutlu olmuştu. Nur içinde yat büyük usta.” diye yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Ercüment BalakoğluOyuncuHayatını Kaybetti
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