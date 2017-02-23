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23 Şubat 2017 Perşembe 19:07

Usta Öğretici Kursu’nda Başarılı Olanlara Belgeleri Törenle Verildi

Usta Öğretici Kursu'nda Başarılı Olanlara Belgeleri Törenle Verildi
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BEROVA: “MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞMESİ, TALEP GÖRMESİ İŞBİRLİĞİYLE MÜMKÜN”

KANBER: “KURSUN AMACI ÜLKEDEKİ HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası işbirliğinde gerçekleşen “ Usta Öğretici Kursu”nu başarıyla tamamlayan katılımcılara belgeleri törenle verildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, bakanlığa bağlı daire müdürleri ve usta öğreticiler katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, buradaki konuşmasında bakanlık ve hükümet olarak ilk günden beri mesleki eğitimin hak ettiği noktaya gelmesi için çalıştıklarını kaydederek, mesleki eğitime talebin artması ve ülkedeki nitelikli insan gücünün artırılması için projeleri olduğunu söyledi.

BEROVA’DAN PAYDAŞLARA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Buna en güzel örneğinin “Lefkoşa Mesleki Eğitim Kampusu” olarak gösteren Berova, “Mesleki eğitimin gelişmesi, daha fazla talep görmesi bu alandaki paydaşlarla işbirliği içinde hareket edilmesiyle mümkün olabilir” dedi.

Berova, tüm paydaşlara işbirliğine katkı koymaları için çağrısı yaptı.

KANBER: “KURSUN AMACI ÜLKEDEKİ HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, ustaların ilk etapta bu kursa temkinli yaklaştıklarını dile getirerek, “ustalıkların ölçüleceğine dair algının” bir süre sonra ortadan kalktığını belirtti.

Kanber, zanaatkarların bu kursla yaptıkları işlerin bilimsel yöntemlerini öğrendiklerini, varsa eksiklerini tamamladıklarını ifade etti.

Mahmut Kanber, kursun amacının ülkedeki hizmet kalitesinin yükseltilmesi olduğunu vurgulayarak, “Bu da rekabet gücünü artıracak, ekonomiye olumlu yansıyacak” dedi.

Kanber, bu kursların tüm bölgelerde yapılmasının olumlu katkıları olacağına inanç belirtti.

Konuşmaların ardından “Usta Öğretici Kursu”nda başarılı olan katılımcılara belgeleri Bakan Berova ve bakanlığa bağlı daire müdürleri tarafından verildi.


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