Usta Fotoğrafçı Mehmet Ali Acar, Yaşamını Kaybetti.

Uzun yıllar Enformasyon Dairesi'nde de görev yapan Acar, pek çok gazetede çalıştı, özellikle unutulmaz fotoğrafları ile geride önemli bir arşiv bıraktı.20 Eylül 1945'de Balıkesir/Palikitre'de doğdu. Annesini genç yaşta kaybetmesi ve yokluklardan dolayı, eğitim hayatını sürdüremedi.Fotoğrafçılık, matbaacılık ve gazetecilik konusunda kendini geliştirmiş, birçok gazetede çalışmış, ve yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yapmıştır.Kendi çabasıyla Rumca ve İngilizce öğrenmiş ve iyi derecede konuşup, okuyup ve yazabilmekteydi.Kıbrıs'daki savaş döneminde, 6 yılın üzerinde mücahitlik yaptı.Enformasyon Dairesi'nden emeklidir. Sürekli basın kartı sahibidir. 3 çocuk babası ve 5 torunun dedesidir.17 Temmuz 2017 sabahının erken saatlerinde İstanbul'da, gözlerini dünyaya yumdu.Cenazesi İstanbul'dan Kıbrıs'a getirildikten sonra, Lefkoşa'da toprağa verilecek..