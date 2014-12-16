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Usam İle KKTC Kızılay Arasında İşbirliği

Uyuşturucu, Alkol ve Sigara ile Mücadele Derneği ( USAM ) ile KKTC Kızılay arasında işbirliği başlatıldı.

Usam İle KKTC Kızılay Arasında İşbirliği

Uyuşturucu, Alkol ve Sigara ile Mücadele Derneği ( USAM ) ile KKTC Kızılay arasında işbirliği başlatıldı.

16 Aralık 2014 Salı 14:47
Usam İle KKTC Kızılay Arasında İşbirliği
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Uyuşturucu, Alkol ve Sigara ile Mücadele Derneği ( USAM ) ile KKTC Kızılay arasında işbirliği başlatıldı.

İşbirliği kapsamında, bağımlılık türleriyle mücadele için adım atıldı ve her iki Sivil Toplum Örgütü’nden toplamda 12 kişi Türkiye’de düzenlenen formatör eğitimine katıldı.

USAM Başkanı Ayşe Gökyiğit’in verdiği bilgiye göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından hayata geçirilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi (TBM) kapsamında organize edilen formatör eğitimlerine, USAM ve Kızılay da Yeşilay Cemiyeti’nin davetlisi olarak katılarak, “Genel Sağlık, Madde Bağımlılığı, Alkol Bağımlılığı, Sigara ve Teknoloji Bağımlılığı” olmak üzere beş farklı modülde formatör yetiştirildi.

Türkiye çapında 81 ilden toplam 487 ve ülkeden 12 formatörün eğitimi tamamlanarak, toplamda 20 milyon öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Eğitim Bakanlığı işbirliğinde bir ay süren eğitim çalışmalarının, bağımlılıkla mücadelede bir devrim niteliğinde olduğu ve Türkiye’de bu kadar kapsamlı bir çalışmanın yapılmadığı belirtildi.

Eğitim gören formatörlerin, rehber öğretmen eğitmeleri sonrasında, rehber öğretmenler de öğrencileri eğiterek,  toplamda 20 milyon öğrencinin bilgilendirilip, bağımlılıkla mücadelede, önleyici- koruyucu alanındaki en etkili çalışma olması hedefleniyor.

Ana hatlarıyla TBM’yi tanıma, konu ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olma, sunum becerileri ve hedef grup özelliklerine ilişkin eğitim ilkelerden oluşan ve beş farklı modülde tasarlanan Formatör Eğitim Programı’na; USAM’dan Ayşe Gökyiğit, Fatma Çamlıköylü, Münevver Taşkan, Güley Bilgi Abatay, Sevilay Karacalı Hasdağ, Gökhan Gökyiğit ve Hasip Sepetçioğlu, KKTC Kızılay’dan ise Ahmet Ulubay, Nurcay Arslansoyu, Bahire Pilli, Kadriye Özçelik ve Fatoş Cambazoğlu katıldı.

Programın ülkede de uygulanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar başlatıldı.

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UyuşturucuAlkol Ve Sigara Ile Mücadele Derneği ( USAM ) Ile KKTC Kızılay Arasında Işbirliği Başlatıldı.
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