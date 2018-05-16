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"Üroloji Derneği’nden Uyarı...

“İFTARLA SAHUR ARASI SU İHTİYACIMIZI KARŞILAMAK İÇİN SIK SIK VE AZAR AZAR BOL SU İÇMELİYİZ”

"Üroloji Derneği’nden Uyarı...

“İFTARLA SAHUR ARASI SU İHTİYACIMIZI KARŞILAMAK İÇİN SIK SIK VE AZAR AZAR BOL SU İÇMELİYİZ”

16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:41
"Üroloji Derneği’nden Uyarı...

“İFTARLA SAHUR ARASI SU İHTİYACIMIZI KARŞILAMAK İÇİN SIK SIK VE AZAR AZAR BOL SU İÇMELİYİZ”

Kıbrıs Türk Üroloji Derneği, Ramazan ayında gerekli miktarda su alımının önemine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Üroloji Derneği Genel Sekreteri Üroloji Uzmanı Op. Dr. Erol Uçaner yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayının tüm Müslüman alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Dini inançlar gereği bu ay başlayan oruç görevini yerine getirenlere uyarılarda bulunan Uçaner, yaz mevsiminin başına gelen Ramazan ayında vücudun su ve/veya sıvı ihtiyacını karşılaması için dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

“RAMAZAN AYINDA ORUÇLA BİRLİKTE KAYBEDİLEN SIVI MİKTARI TELAFİ EDİLMELİ”

Yaz mevsiminde terleme, daha sık nefes alıp verme, fiziksel aktivitelerden dolayı daha fazla enerji tüketimi sonrası vücudun sıvı ihtiyacının arttığına işaret eden Uçaner şöyle devam etti:

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“Kış mevsiminde 2 litre olan su ihtiyacımız yaz mevsiminde 2,5 litre kadar olur. Eğer aşırı terleyen,ağır iş yapanaktiviteniz yüksekse en az 3 litre ve kaybedilen vücut sıvısına göre daha da artabilmektedir.Sıcak ve nem artışıyla birlikte vücut ısısının da artmakta ve aşırı terlemeye bağlı olarak vücutta su ve mineral kaybı olabililir ,dolayısıyla vücudun elektrolit dengesi bozulabilmektedir. Buna bağlı olarak bayılma hissi, bulantı ve baş dönmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilmektedir. Bu nedenle ramazan ayında oruçla birlikte kaybedilen sıvı miktarı mutlaka telafi edilmelidir. Bunun için oruç tutulmayan zaman içinde 2,5 litre (ortalama 10-12 bardak) su içilmelidir.” 

Uçaner, Ramazan ayında vücudun susuz kalmaması ve bu süreci herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan geçirebilmek ve vücudun su ihtiyacını daha aza çekmek için dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı: 

“Çay, kahve, kola ve diğer içecekler suyun yerini tutmaz, hatta bunlardan bazıları su kaybına neden olurlar.Şekerli ve gazlı içecekler daha fazla susamanızı sağlar, Uzak durun.

Gün içinde mümkün olduğunca serin yerleri tercih etmeliyiz. Dışarıda yapmamız gereken işlerimizi ve sporu mümkünse güneşin ve sıcağın az olduğu sabah veya akşam saatlerine denk getirmeli, sıvı kaybını azaltmalıyız.

Tuzlu, yağlı, şekerli gıdalar su kaybına sebep olduğu için, bu gıdaları azaltmalıyız (örnek tuzlu besinler; salamura zeytin, turşu, tuz içeren hazır gıdalar, kızarmış besinler, şekerli hamurlu tatlılar). Bu gıdalar su ihtiyacını daha da artırır ve daha fazla susamanızı sağlar

İftarla sahur arası su ihtiyacımızı karşılamak için sık sık ve azar azar bol su içmeliyiz.Bu miktar toplamda 2,5 litreye denk gelmelidir,yani her saate 1-1,5 bardak su içilmelidir.”

 

Son Güncelleme: 16.05.2018 14:26
Anahtar Kelimeler:
RamazanSuALımıüroloji
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