Üretici Tazmin Edilecek

İtlaf çalışmasına Veteriner Dairesi, Yeni Erenköy Belediyesi, Hayvancılık Dairesi ve Tarım Sigorta Fonu görevlilerikatıldı.Konuyla ilgili BRT’ye konuşan Sipahi köyü muhtarı Göksal Hacıhasanoğlu, hastalığın daha fazla yayılmaması için önlemler alındığını söyledi.Yeni Erenköy Belediye Başkanı Mesut Yıkıcı da, LSD hastalığının görüldüğü ağıllarda imha işlemi yaptıklarını ve aldıkları tedbirlerle hastalığın yayılmamasının önüne geçmek için çalıştıklarını belirtti.Bu arada, Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, dün LSD hastalığının görüldüğü Yenierenköy ve Sipahi köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, üreticileri bilgilendirdi.Sennaroğlu, ziyaretlerde tüm çabalarının hastalığın yayılmasını engellemek ve hayvanları hastalıktan etkilenen üreticilerin tazmin edilmesi olduğunu kaydetti.Hayvanları itlaf edilen üreticiler,bakanlık tarafından tazmin edilecek.