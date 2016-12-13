Ünlü Spiker İffet Diler, LAÜ Öğrencilerini Bilgilendirecek



LAÜ’de “Diksiyon ve Etkili Konuşma” seminer ve atölye çalışması düzenlenecekLefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından “Diksiyon ve Etkili Konuşma” konulu seminer ve atölye çalışması gerçekleşecek. LAÜ Sinema Salonu’nda, 15-16 Aralık 2016 tarihlerinde 10:00 ile 16:30 saatleri arasında düzenlenecek etkinliğe konuşmacı olarak ünlü eğitimci, emekli TRT spikeri İffet Diler katılacak.İki gün boyunca devam edecek etkinlikte Diler, diksiyon ve etkili konuşma hakkında bilgiler aktaracak, öğrencilerle LAÜ TV Stüdyosu’nda ve Radyo’da atölye çalışması gerçekleştirecek.Öğrencilerin yanı sıra ilgi duyan herkesin katılabileceği seminerin sonunda programı tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.