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Ünlü sanatçıya ‘delirten hastalık’ teşhisi konuldu!

Ünlü sanatçıya ‘delirten hastalık’ teşhisi konuldu!

11 Nisan 2018 Çarşamba 10:54
Ünlü sanatçıya ‘delirten hastalık’ teşhisi konuldu!
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Ünlü sanatçı ve yazar Onur Akay, Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek’e ‘delirten hastalık’ olarak da bilinen trigeminal nevralji teşhisi konulduğunu duyurdu.

Ses sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Umut Akyürek'e,  halk arasında ‘delirten hastalık' veya ‘intihar hastalığı' olarak da bilinen trigeminal nevralji (ani yüz ağrısı) teşhisi konulduğunu duyurdu. Umut Akyürek'le hastalığı ile ilgili görüştüğünü söyleyen Akay, ünlü sanatçı ağrılar yüzünden hayata küstüğünü de dile getirdi.

“BENİ HAYATA KÜSTÜREN HASTALIK”

Onur Akay yazısında, “Değerli sanatçı dostum Umut Akyürek, 5 aydır yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çekiyordu, kullandığı ilaçlar ise hiç fayda etmiyordu ve bu şikâyetlerini kimselere belli etmeden 5 aydır şarkı söylüyordu. Dün Umut'la konuştum, “Maalesef dişçi hatası ve ihmali!” dedi. Meğer dişleri yapılırken beyinden gelen trigeminal sinirlerini zedelemişler. Kendisine ‘trigeminal nevralji' teşhisi konulan Umut Akyürek, tıpta bilinen en şiddetli ağrılarla boğuşuyor. Boş yere diş ve sinüzit tedavisi gören Umut'un rahatsızlığına, Perşembe günü beyin cerrahi uzmanları bakacak. Umut, “Ne olacak ben de bilmiyorum ama çok zor bir rahatsızlıkmış, beni hayata küstüren hastalık. Ne yapalım kaderde bu da varmış, dualarınızı eksik etmeyin.” diyor. Bende canım dostuma acil şifalar diliyorum.” dedi.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ NEDİR?

Halk arasında “delirten hastalık” diye bilinen “trigeminal nevralji”, yüz bölgesini tutan bir nöropatik ağrı türüdür ve “tic douloureux” diye de adlandırılır. Trigeminal nevralji, trigeminal sinirin bir ya da daha fazla dalının kapsadığı alanda gelişen, ani, genellikle tek taraflı, şiddetli, kısa süreli, şimşek gibi saplanan bir ağrıdır. Çeşitli çalışmalarda, trigeminal nevralji görülme sıklığının 100.000'de 5 ile 25 arasında olduğu bildirilmiştir. Kadınlarda 1.7-2.2 kat daha sık olduğu bilinmektedir. Ağrının genellikle yüzün alt ve üst çene bölümünde görüldüğü ve daha çok 50 yaş üzerinde görülen hastalığın, çocuklarda bile olabileceği belirten uzmanlar, “Hastalık yüzün duyusunu sağlamanın yanında, çiğneme kaslarının çalışmasını sağlayan trigeminal sinirde bir problem olması sonucunda oluşmaktadır. Trigeminal nevralji ağrısı sürekli, yakıcı veya sancılı bir ağrıdır, bu da hastayı sıkıntıya sokabilmektedir. Bazı hastalar bu ağrı nedeniyle yemek yiyemez, su içemez hale gelmektedir. Hastalık çok sık görülmemesi nedeniyle, genellikle diş hekimleri ve diğer hekimler tarafından atlanmakta ve teşhis genellikle nöroloji ya da beyin cerrahi uzmanlarınca konulmaktadır.” diyor.

Son Güncelleme: 11.04.2018 10:57
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