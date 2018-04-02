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Ünlü şair ve oyuncu isim hayatını kaybetti!

Ünlü şair ve oyuncu isim hayatını kaybetti!

02 Nisan 2018 Pazartesi 10:29
Ünlü şair ve oyuncu isim hayatını kaybetti!
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Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Sanatçı Onur Akay'ın sosyal medya hesabından duyurduğu acı haber, İkinci Yeni Şiir Akımı’nın önde gelen temsilcilerinden ünlü şair ve oyuncu Ülkü Tamer’in sevenlerini yasa boğdu. Twitter adresinden acı haberi veren Akay, “İkinci Yeni Şiir Akımı’nın önde gelen temsilcilerinden usta şair, çevirmen, gazeteci ve oyuncu Ülkü Tamer’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Keşke birisi 1 Nisan şakası dese. Nur içinde yatsın.” ifadelerini kullandı.

ÜLKÜ TAMER KİMDİR?

1937’de Gaziantep’te dünyaya geldi; çocukluğu ve ilköğrenim yılları bu kentte geçti. Ortaöğrenimine İstanbul’da devam etti. Robert Kolej’den 1958 yılında mezun oldu. Lise yıllarında şiirleri edebiyat dergilerinde yayımlanmaya başladı. İlk şiiri 1954 yılında Avni Dökmeci’nin yönetimindeki Kaynak dergisinde yayınlandı: “Dünyanın Bir Köşesinden Lucia”.

Öğrenimine bir süre Gazetecilik Enstitüsü’nde devam etti. 1964-1968 yıllarında oyunculuk yaptı. Milliyet Yayınları’nda danışman-editör olarak çalıştı. Yayıncılık ve çevirmenlik yaptı; Milliyet, Karacan Yayınları’nı yönetti. Milliyet Çocuk ve Sanat Olayı dergilerini çıkardı.

Şiirleri 1954’den itibaren Kaynak, Pazar Postası, Yeditepe, Yeni Dergi, Papirus, Sanat Olayı gibi dergilerde yayımladı. İlk şiir kitabı Soğuk Otların Altında 1959’da çıktı. 1950’li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biri oldu. İkinci Yeni’ye, bu akımın ana karakteristikleri oluştuktan sonra dahil olduğu halde, kendine özgü imge dünyası ve süssüz, sade söyleyişiyle dikkati çekti. Çoğunlukla keskin bir ironiyle örülmüş derin acıların ve beşeri trajedilerin dile geldiği şiirlerinde 1970’lerden sonra toplumsal duyarlıklar da öne çıktı.[kaynak belirtilmeli] Yayımladığı yedi şiir kitabını 1986’da “Yanardağın Üstündeki Kuş” (1986) adlı kitapta bir araya getirdi.

1991 yılında dört öyküsünü içeren “Alleben Öyküleri” adlı öykü kitabını, 1997’de ise “Alleben Anıları” adlı öykü kitabını yayımladı. Bunu, 1998’de yayımlanan “Yaşamak Hatırlamaktır” adlı anı kitabı izledi. Oyunculuk dönemi anılarını içeren “Bir Gün Ben Tiyatrodayken” 2003’te yayımlandı.

Euripides, W. Shakespeare, A. Çehov, B. Brecht, A. Miller, E. lonesco, J. Steinbeck, T. S. Eliot, H. Ibsen gibi yazarlardan otuzun üzerinde oyun çevirdi. Bu oyunlarının pek çoğu özel tiyatrolarca sahnelendi. Bir çok şiir antolojisi de hazırladı.

Edith Hamilton’dan Mitologya çevirisiyle TDK 1965 Çeviri Ödülü’nü kazandı. “İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür”(1966) adlı kitabıyla 1967 Yeditepe Şiir Ödülüne, 1979’da çevirileri nedeniyle Macaristan Halk Cumhuriyeti’nce verilen Endre Ady Ödülü’ne, “Alleben Öyküleri” adlı öykü kitabıyla 1991 Yunus Nadi Ödülü’ne, 2014 yılında “Bir Adın Yolculuktu” adlı kitabı ile Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’ne değer bulundu.

Eserleri

Şiir

Soğuk Otların Altında (1959)

Gök Onları Yanıltmaz (1960)

Ezra ile Gary (1962)

Virgülün Başından Geçenler (1965)

Reklamdan sonra devam ediyor

İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür (1966)

Sıragöller (1974)

Seçme Şiirler (1981)

Antep Neresi (1986)

Yanardağın Üstündeki Kuş (1986, toplu şiirler)

Öykü

Alleben Öyküleri (1991 Yunus Nadi Öykü Armağanı)

Tarihte Yaşanmamış Olaylar (2016)

Anı

Allaben Anıları (1997)

Yaşamak Hatırlamaktır (1998)

Bir Gün Ben Tiyatrodayken (2003)

Antoloji

Çağdaş Latin Amerika Şiiri Antolojisi (1982)

Anahtar Kelimeler:
Ülkü TamerŞairOyuncuHayatını Kaybetti
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