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Ünlü oyuncuya hapis cezası!

Dünyanın en çok kazanan aktörleri arasında yer alan Hint oyuncu Salman Khan, 1998 yılında Hindistan'daki bir vahşi yaşamı koruma alanında iki kara antilop öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

Ünlü oyuncuya hapis cezası!

Dünyanın en çok kazanan aktörleri arasında yer alan Hint oyuncu Salman Khan, 1998 yılında Hindistan'daki bir vahşi yaşamı koruma alanında iki kara antilop öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

06 Nisan 2018 Cuma 08:40
Ünlü oyuncuya hapis cezası!
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DW Türkçe’de yer alan habere göre Rajasthan eyaletindeki mahkeme, nesli tükenmekte olan ve koruma alanında yaşayan bir canlıyı öldürdüğü için bir ile altı yıl arasında hapis cezası alması beklenen 52 yaşındaki aktöre beş yıl hapis cezası verdi.

Khan’ın avukatları, 10 bin Hindistan rupisi (154 dolar) para cezasına da çarptırılan oyuncuyla ilgili kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Eyaletin orman bakanlığının kendisine komplo kurduğunu iddia eden Khan, antilopları vurduğu yönündeki suçlamanın asılsız olduğunu öne sürmüştü. Khan’ın avukatları da vurulduğuna dair kanıt olmadığını iddia ettikleri antilobun, aşırı beslenme gibi doğal nedenlerden öldüğünü savunmuştu.

Aynı davada yargılanan diğer dört Bollywood yıldızı ise beraat etti. Rajasthan’daki bir film çekimi sırasında Salman Khan’la birlikte safariye çıkan Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Tabu ve Neelam Kothari’nin delil yetersizliğinden beraat ettiği açıklandı. Oyuncuların av sırasında bindiği cipi Salman Khan’ın kullandığı düşünülüyor.

Dosyası kabarık

Salman Khan daha önce aynı safaride ceylan öldürmek dâhil başka suçlardan bir ve beş yıl hapis cezası almıştı. Kısa süre hapis yatan aktör, 2016 yılında hakkındaki hükümlerin temyiz kararıyla bozulmasının ardından serbest kalmıştı.

Khan geçen yıl da safari sırasında ruhsatsız silah kullanmaktan yargılandığı davada beraat etmişti. Ancak bu karar bir üst mahkemeye taşınmıştı.

Hint aktör 2015 yılında ise aracıyla evsiz bir adama çarpıp ölümüne sebebiyet vermekten yargılandığı davada beraat etti. Bu karara da itiraz edildi. Dava şu an Yüksek Mahkeme’de görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Salman KhanHapis
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