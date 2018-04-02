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Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:58
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti!
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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Sarıoğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Sarıoğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu'ndan acı haber geldi. Sarıoğlu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
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DURSUN ALİ SARIOĞLU KİMDİR?

Dursun Ali Sarıoğlu, 1936, Çayeli, Rize, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamayan Dursun Ali Sarıoğlu, 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı. 

1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi. 

Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınmaktadır. Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteridir.

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