ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Sinema ve dizi oyuncusu Süreyya Küçük yaşamını yitirdi. Sanatçı Onur Akay, geçtiğimiz sene Ağustos ayında 3 ayrı kanserle savaştığını duyurduğu Küçük’ün vefat ettiğini duyurdu.

Hastalıkla savaşırken usta oyuncunun 32 kilo verdiğini belirten Akay şu açıklamayı yaptı: “Geçtiğimiz sene Ağustos ayında kemik, beyin ve göğüs kanseri ile savaştığını duyurduğum sinema ve dizi oyuncusu usta tiyatrocu Süreyya Küçük'ü maalesef bugün saat 14.00'de kaybettik. 4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık 1 ay önce beni aramıştı ve tedavisiyle ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, ‘Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse ben de oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım’ demişti…