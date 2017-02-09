Ünlü Oyuncu Hastaneye Kaldırıldı

Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü oyuncu Levent İnanır’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Oyuncu Levent İnanır’ın zatürre nedeni ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İnanır’ın hastaneye kaldırıldığını ses sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu.



Akay, “Levent İnanır zatürre nedeni ile hastanede tedavi altına alındı. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim.” notunu düşerek, ünlü oyuncunun hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı.











LEVENT İNANIR KİMDİR?

Levent İnanır, 1962 yılında Ordu ilinin Fatsa ilçesinde doğmuştur. Sinema oyuncusu Kadir İnanır dayısıdır. Rahmetli teknik direktör Erdoğan Arıca abisi ve şarkıcı Soner Arıca kardeşidir. Küçük yaşta babasını kaybeden Levent İnanır’ın annesi 7 çocuğuyla yapayalnız kalmış. Bu dönemde Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır’ın da desteği ile okuluna devam etmiştir.

Eskişehir Anadolu Üniversitesinden mezun oldu.

1973 yılında “Çocuk Yıldız” olarak sinemaya başlayan Levent İnanır, Sürü filmiyle adını duyurdu. TRT için çocuk filmleri çekti. Sinema filmi ve Televizyon dizilerinde çeşitli roller aldı.

Levent İnanır, 1995 yılında sinema oyuncusu Neslihan Acar ile evlendi. Bir kız çocuğu vardır.

2013 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı “Karayel Poyraz” adlı sinema filminin başrollerinde Emre Gülcan, Buket Gümüş, Birtan Sinan, Hikmet Karagöz, Yüksel Arıcı rol almıştır.

7 Eylül 2015 tarihinde ATV’de başlayan ve başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ozan Akbaba, Müjde Uzman, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer ile birlikte oynamak için Aralık 2015 tarihinde Vanlı bir aşiret ağasını canlandırmak için diziye dahil oldu.

Ödülleri :

1993 – 5. Ankara Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, (Ah Gardaşım)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2013 – Karayel Poyraz (Sinema Filmi)

Senaryo :

2013 – Karayel Poyraz (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Vanlı bir aşiret ağası)(TV Dizisi)

2014 – Kanunsuzlar (Sinema Filmi)

2013 – Şipşak Anadolu (Sinema Filmi)

2013 – Vay Başıma Gelenler (Organik Rıfat) (Sinema Filmi)

2013 – Karayel Poyraz (Sinema Filmi)

2012 – Ateşteki Kağıtlar (Sinema Filmi)

2010 – Hanımeli Sokağı (Rıza) (TV Dizisi)

2009 – Cadde Hikayeleri (Sinema Filmi)

2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (İskender) (TV Filmi)

2008 – Memur Muzaffer (Kazım) (TV Dizisi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Davut) (TV Dizisi)

2006 – Küçük Hanımefendi (Selim) (TV Filmi)

2006 – Kod Adı (Hasan Aladağ) (TV Dizisi)

2006 – Hacı (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Harput Güneşi (TV Dizisi)

2004 – Fırtına Hayatlar (Poyraz) (TV Dizisi)

2002 – Emanet (Prens Cemil) (TV Dizisi)

2001 – Dava / Doz (Şato) (Sinema Filmi)

2000 – İmparator (TV Dizisi)

2000 – Üvey Baba (Selami ) (TV Dizisi)

2000 – Çember (Adem) (TV Filmi)

2000 – Arabacı (Sinema Filmi)

1999 – Sır (Cenap) (TV Filmi)

1998 – Marziye (Oğuz) (TV Dizisi)

1997 – İlişkiler (Arif) (TV Dizisi)

1997 – Kaside-i Bürde Şairi / Kaab bin Züheyr (Kaab bin Züheyr) (Sinema Filmi)

1997 – Kapak (Kısa Film)