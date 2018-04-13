Ünlü ismin bu görüntüsü olay oldu!

Kylie Jenner, geçtiğimiz gün kızı Stormi ile yürüyüşe çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jenner'ın bebek arabasıyla takım giyinmesi dikkat çekti...

Kozmetik markasıyla güzellik dünyasında en çok kazanan isimlerden biri olan Kylie Jenner, yaklaşık iki buçuk ay önce anne oldu. Sosyal medya hesaplarından bol bol Stormi ile bol bol fotoğraf paylaşan Jenner, dün de kızı ile birlikte yürüyüşe çıktı ve bunu Instagram’dan paylaştı.

Snapchat hesabından da bebek arabasını paylaşan Jenner’in Fendi marka bebek arabası ve yine aynı markaya ait elbisesi ile poz vermesi ise ‘Zenginim, bebek arabasıyla kombin yaparım!’ gibi yorumların yapılmasına neden oldu!