Ünlü İsim Hastaneye Kaldırıldı

Sümer Tilmaç Hastaneye Kaldırıldı

Türk sinemasının usta isimlerinden Sümer Tilmaç hastaneye kaldırıldı









Geçtiğimiz yıl akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle Antalya’daki hastanede bir süre tedavi gören Sümer Tilmaç’ın rahatsızlığı nüksetti. Tilmaç önceki gün kontrol olmak için gittiği Florance Nightingale Hastanesi’ne yatırılarak, tedaviye alındı. Yapılan kontrol ve tetkiklerinde ciğerlerinin su topladığı tespit edilen usta oyuncunun, tedavisine başlandığı öğrenildi.