Ünlü İşadamının Babası Hayatını Kaybetti



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Ülkemizin tanınmış İşadamlarından Simit Dünyası, Erdinç Kuyumculuk gibi birçok işletmenin Direktörlüğünü yapan sevilen insan Erdinç Küçükuncular'ın babası vefat etti . Uzun bir süredir Adana Başkent Hastanesinde tedavi gören Haydar Küçükuncular'ın bugün vefat ettiği ve cenazesinin yarın Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.Kıbrıs Manşet ve Ziya Emir Group ailesi olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Ziya Emir'in değerli dostu Erdinç Küçükuncular başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.