Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Şubat 2017 Cuma 18:20

Ünlü İşadamının Babası Hayatını Kaybetti

Ünlü İşadamının Babası Hayatını Kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Ünlü İşadamının Babası Hayatını Kaybetti

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizin tanınmış İşadamlarından Simit Dünyası, Erdinç Kuyumculuk gibi birçok işletmenin Direktörlüğünü yapan sevilen insan Erdinç Küçükuncular'ın babası vefat etti . Uzun bir süredir Adana Başkent Hastanesinde tedavi gören Haydar Küçükuncular'ın bugün vefat ettiği ve cenazesinin yarın Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kıbrıs Manşet ve Ziya Emir Group ailesi olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Ziya Emir'in değerli dostu Erdinç Küçükuncular başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu Enosis Plebisitinin Anılması Kararını Protesto Etti İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu...
Arazi Ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi Çalışmaları Devam Ediyor Arazi Ve Gayrimenkul Geliştirme Stratejisi Çalışmaları...
Veteriner Dairesi Bölgesel Sohbet Ve Bilgilendirme Toplantıları Düzenliyor Veteriner Dairesi Bölgesel Sohbet Ve Bilgilendirme...
Girne İnisiyatifi, Yarın Bedis’te Yapılacak Eyleme Destek Belirtti Girne İnisiyatifi, Yarın Bedis’te Yapılacak Eyleme...
Karayolları Dairesi’nden Açıklama... Karayolları Dairesi’nden Açıklama...
Kamu-İş Ve TÜK Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı Kamu-İş Ve TÜK Arasında Toplu İş Sözleşmesi...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler...

Haberi Oku