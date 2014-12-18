Ünlü Futbolcu Ölümden Döndü

Servet Çetin ölümden döndü!

Trafik kazası geçiren Servet Çetin ölümden döndü









Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu’nun kaptanı Servet Çetin kaza geçirdi. Otomobiliyle bir taksiye çarpan Servet Çetin, yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Servet Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu’nun kaptanı Servet Çetin, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, Servet Çetin’in kullandığı 34 SRV 76 plakalı ciple İlyas Uysal yönetimindeki 33 T 1408 plakalı ticari taksi, Üniversite Caddesi’nde çarpıştı. Kazada hafif yaralanan Çetin ile taksi sürücüsü ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı duyan Mersin İdmanyurdu İdari Menajeri Serkan Damla ile futbolcular Murat Ceylan ve Efe Özarslan olay yerine gelerek, bilgi aldı. Genel menajer Kerem Atılmaz, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çetin’in kaza sonrası kendisini aradığını söyledi. Olay yerine yakın olduğunu ve hemen gittiğini belirten Atılmaz, "Servet’i ve taksi sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdık. Servet’in durumu iyi, korkulacak bir durum yok. Şu an olası bir iç kanama olup olmadığının tespiti için kontrolleri yapılıyor" dedi.









