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Üniversiteyle İlişiği Kesilenlerin Affını Öngören Yasa Tasarısı Komiteden Geçti

Üniversiteyle İlişiği Kesilenlerin Affını Öngören Yasa Tasarısı Komiteden Geçti

04 Ekim 2018 Perşembe 16:11
Üniversiteyle İlişiği Kesilenlerin Affını Öngören Yasa Tasarısı Komiteden Geçti

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda bugün saat 10.00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan, “65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yüksek Öğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti. 

Komite, bir diğer gündem maddesi olan “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı”nın ise genel görüşmesine devam ediyor. Komite, ilgili gündem maddesini ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

Toplantıya, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Dr.SılaUsar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.

Toplantıya davetli olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkililer katılıp, görüş ve öneri sundu.  

AF YASASI

65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yüksek Öğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik)  Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve herhangi bir sebeple bu kurumlarla ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke yurttaşı olan öğrencilerin yeniden ilgili yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilmelerini ve/veya yükseköğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlandı”.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde ise Esnaf ve Zanaatkâr işyerlerinin standartlarını AB normları çerçevesine yükseltmenin ve onların olası bir çözümde rekabet edebilme gücünü artırmanın hedeflendiği belirtilerek, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ve esnaf zanaatkârların güçlendirilerek, hizmet kalitesinin artırılacağı yeni bir Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 04.10.2018 19:23
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