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10 Şubat 2017 Cuma 15:08

Üniversiteli Kadınlar Derneği’nden Devlet Ve Stö’lere Şiddetin Artışına İlişkin Çağrı

Üniversiteli Kadınlar Derneği'nden Devlet Ve Stö'lere Şiddetin Artışına İlişkin Çağrı
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“GEREKLİ ANALİZLER YAPILIP, TEDBİR ALINMALI”

 Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı (KTÜKD) Gülden Plümer Küçük, ülkede kadına ve tüm canlılara yönelik şiddetin artışı konusunda sivil toplum örgütleri ve devlete, gerekli çalışmaları yapmaları ve ivedilikle tedbir almaları çağrısında bulundu.

KTÜKD Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Küçük, son dönemlerde ülkede tırmanışa geçen cinsel istismar, tecavüz, şiddet ve benzeri olayları endişe içinde izlediklerini kaydetti.

Küçük, “Bu bağlamda, çocuklarımızın koruyucusu ve eğitim sisteminin sorumlusu olan Eğitim Bakanlığı’ndan okullardaki durumların araştırılması, bunun yanında kuran kursları, çocuklarımız ile ilgili çalışmalar yapan özel dernekler ve/veya özel okulların faaliyetleri, ülkemizdeki çocuk işçiler, okul hakkından mahrum bırakılan çocuklar ve bunlar gibi üzücü konularda bilgi talep etmiş bulunduğumuzu da kamuoyuna bildiririz” ifadelerini kullandı.

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