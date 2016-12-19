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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:25

Üniversitelerin “temiz Düşün” Çevre Kampanyasına Katkı Çalışmaları Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde sürdürülen &#34;Temiz Düşün&#34; kampanyasına destek çalışmaları, bugün bazı üniversitelerin AKUT ekiplerince yapılan temizlik çalışmasıyla tamamlandı.

Üniversitelerin 'temiz Düşün” Çevre Kampanyasına Katkı Çalışmaları Sona Erdi
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Lefkoşa, 19 Aralık 16 (.): Cumhurbaşkanlığı himayesinde sürdürülen "Temiz Düşün" kampanyasına destek çalışmaları, bugün bazı üniversitelerin AKUT ekiplerince yapılan temizlik çalışmasıyla tamamlandı.

Atatürk Öğretmen Akademisi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi AKUT ekipleri bugün Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı temizledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) tarafından yürütülen temizlik kampanyası çerçevesinde; Girne Amerikan Üniversitesi AKUT ekibi Saint Hillarion'da, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi AKUT ekipleri Gazimağusa Surlarında, Lefke Avrupa Üniversitesi AKUT ekibi de Çamlıköy'de temizlik faaliyetlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen, “Temiz Düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi'ne; Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi de farkındalığı artırmak maksadı ile 14-19 Aralık tarihleri arasında dört ilçede çalışma başlatmıştı.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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