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Üniversitelerden İlişiği Kesilenlere Devam Hakkı Veren Tasarı Hazırlandı

Üniversitelerle herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayanlara yeniden öğrenim hakkı verecek bir yasal düzenlemeye gidiliyor.

Üniversitelerden İlişiği Kesilenlere Devam Hakkı Veren Tasarı Hazırlandı

Üniversitelerle herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayanlara yeniden öğrenim hakkı verecek bir yasal düzenlemeye gidiliyor.

11 Eylül 2018 Salı 09:19
Üniversitelerden İlişiği Kesilenlere Devam Hakkı Veren Tasarı Hazırlandı

Üniversitelerle herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayanlara yeniden öğrenim hakkı verecek bir yasal düzenlemeye gidiliyor.


“65/2005 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasası”, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na iletilmesi istendi.


Tasarı, KKTC’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve herhangi bir sebeple bu kurumlarla ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayan KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke yurttaşı öğrencilerin yeniden ilgili yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilmelerini ve/veya yükseköğrenimlerini tamamlamalarını sağlamayı amaçlıyor.


Tasarının yasallaşması halinde bir yıl içinde, üniversitelerle ilişiği kesilenlere başvuru hakkı verilecek. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden üç ay içinde başvuruda bulunabilecek. Müracaat süresi içinde askere alınmaları gereken KKTC yurttaşlarından, yasada belirtilen hakları kullananların askerlikleri ertelenmiş sayılacak.


Son Güncelleme: 11.09.2018 12:59
Anahtar Kelimeler:
KktcÜNİVERSİTEKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası
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