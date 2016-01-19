Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Kayıtları... "Kaçaklar Var"

İZBUL: “ÜLKEYE GELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YA GEÇERLİ BİR SAĞLIK RAPORUYLA KAYIT YAPTIRACAK YA DA BU TETKİKLER SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YAPILACAK… ÜNİVERSİTELERLE GÖRÜŞÜYORUZ”

“GEÇTİĞİMİZ YIL ÜLKEDE 7 TÜBERKÜLOZ VAKASI GÖRÜLDÜ….4’Ü 3. DÜNYA ÜLKELERİNDEN, 3’Ü TÜRKİYE’DENDİ”

GÜR: “KAYIT DIŞI ÖĞRENCİLER VAR….3. ÜLKEDEN GELİP ÜNİVERSİTELERE ‘GEÇİCİ ÖĞRENCİ’ DİYE ALINIP 3 GÜN SONRA DA TAKİP EDEMEDİĞİMİZ KİŞİLER VAR”

“BU ÖĞRENCİLERİN GETİRDİĞİ HASTALIKLAR DA, SAĞLIK SİGORTALARININ YAPILMASI DA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

“FON YASASI İLE DEVLETİN DE SÜBVANSEYE ETMESİYLE ÖĞRENCİLER BELLİ BİR RAKAM ÖDEYEREK SİGORTALANABİLİR”

Sağlık Bakanı Salih İzbul, ülkeye gelen üniversite öğrencilerinin ya geçerli bir sağlık raporuyla kayıt yaptırması ya da bu tetkiklerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması konusunda üniversitelerle görüştüklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı İzbul, çalışma arkadaşlarıyla birlikte bugün düzenlediği grip gündemli basın toplantısında, yabancı üniversite öğrencileriyle ilgili soruları da yanıtladı.

DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam’ın “Öğrencilerin sağlık sorunları hat safhada. Bu memlekete taşıdıkları hastalıkları birilerinin düşünmesi ve yazması lazım” şeklinde dün yaptığı açıklamanın anımsatılması üzerine İzbul, “Bu olayları farkında olduğumuzu bilmenizi isterim. Koruyucu hekimlik olarak da çalışmalarımız sürüyor” dedi.

İzbul, geçtiğimiz yıl eylül ayına kadar KKTC’de 7 tüberküloz vakası görüldüğünü kaydederek, “Bu vakaların 4’ü 3. dünya ülkelerinden, 3’ü de Türkiye’dendi” diye konuştu.

İzbul, ülkeye gelen üniversite öğrencilerinin ya geçerli bir sağlık raporuyla kayıt yaptırması ya da bu tetkiklerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması konusunda üniversitelerle görüştüklerini açıkladı.

ÖĞRENCİ OLARAK GİRİŞ YAPMAYANLAR VAR

Sağlık Bakanı Ömer Gür de, toplam 80 bin öğrencinin ülkede öğrenim gördüğüne dikkat çekerek, “Bu öğrencilerden kayıt altında olanların kesinlikle tahlillerinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

“Kayıt dışı olanlar var” diyen Gür, “3’üncü ülkeden gelip üniversitelere ‘geçici öğrenci’ diye alınıp 3 gün sonra da takip edemediğimiz öğrenciler var. Bunu ‘ebola’ vakasında yaşadık” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin geçici öğrenci olarak ülkeye girdiğini ancak bu öğrencilerin adreslerinin belli olmadığını kaydeden Gür, Türkiye’den gelen öğrencilerin de ülkeye ‘öğrenci’ olarak giriş yapmadığını ve bunun da sıkıntı yarattığını söyledi.

Gür, “Bu öğrencilerin getirdiği hastalıklar da, sağlık sigortalarının yapılması da bizim için önemli” dedi.

Fon Yasası ile devletin de sübvanseye etmesiyle öğrencilerin belli bir rakam ödeyerek sigortalanabileceğini kaydeden Gür, “Bu konuda da sıkıntılarımız var” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELERDEN GERİ DÖNÜŞ YOK… BAKANLIK ISRAR EDİYOR

Gür, bu sağlık sigortasının, Türkiye’nin talep ettiği ücretin 3’te biri oranında olduğunu da kaydetti.

Bu sorunu aşmak için sürekli üniversitelerle görüştüklerini dile getiren Ömer Gür, “3’üncü ülkelerden gelenlerin kendi ülkelerinde yapacakları tetkikleri kabul etmiyoruz. Ama Türkiye’den gelenlerin, bir üniversite hastanesinden ya da eğitim ve araştırma hastanesinden aldığı raporları kabul ediyoruz. Bunlar belli bir sistem içindedir. Kaçaklar var ama bunlar için uğraşıyoruz. Üniversitelerden fazla geri dönüş yok ama bastıran taraf biz….” şeklinde konuştu.