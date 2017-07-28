“unıtecyprusnow” Anastasiadis’le Görüştü

Kıbrıs’ta çözüm için eylem ve çalışmalarını sürdüren çok toplumlu vatandaş inisiyatifi “UniteCyprusNow” temsilcileri, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’le görüştü.

İNİSİYATİF TEMSİLCİLERİ, ANASTASİADİS’E TALEPLERİNİ İLETTİ

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 : Kıbrıs’ta çözüm için eylem ve çalışmalarını sürdüren çok toplumlu vatandaş inisiyatifi “UniteCyprusNow” temsilcileri, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’le görüştü.

UniteCyprusNow’dan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşme Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in daveti üzerine, bugün gerçekleşti.

İnisiyatif temsilcilerinin, Anastasiadis ile Crans-Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın detaylarını konuştuğu ve birleşik bir Kıbrıs’a ulaşma konusundaki düşüncelerini öğrenmeye çalıştıkları kaydedilen açıklamada, toplantı sırasında, UniteCyprusNow’ın 21 Temmuz 2017 tarihinde her iki lidere yaptığı çağrıda yer alan talepleri de yinelediği belirtildi.

Bu talepler arasında “Suçlama oyununa son verin; konferansın başarısızlığa uğramasının sorumluluğundan kendi payınıza düşeni kabul edin; müzakerelere bir tarafın kazanacağı diğer tarafın kaybedeceği, ödün vermenin ve risk almanın olumsuz görüldüğü bir süreç olarak yaklaşmaktan vazgeçin, ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e 30 Haziran’da ortaya koyduğu çerçeve temelinde müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yapın. İki bölgeli, iki toplumlu federasyonun barış ve refah içinde bir gelecek için mümkün ve sürdürülebilir olan tek çözüm olduğu yönünde halkı hemen bilgilendirmeye başlayın ve federasyonun ne olduğunu doğru bir şekilde anlatın” çağrısının yer aldığı kaydedilen açıklamada, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması isteği de yer aldı.

“Günlük hayatta karşılıklı ilişki ve işbirliğinin önündeki, yasal, idari ve pratik engellerin kaldırılması, her iki toplumdaki eğitim sisteminde reform yapılması ve kitapların milliyetçi ve ırkçı unsurlardan arındırılması; bölünmüşlüğü besleyen, ortak Kıbrıslı kimliğini erozyona uğratan ve yanlış anlamaları ve güvensizliği artıran resmi milliyetçi söyleme son verilmesi” gibi talepler de yeniden Anastasiadis’e iletildi.

UniteCyprusNow açıklamasında, inisiyatif temsilcilerinin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da görüşeceği ve bu görüşmenin ardından her iki toplantı ile ilgili değerlendirmenin duyurulacağı kaydedildi.

(DOĞ/GÜL)

