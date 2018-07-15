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Unıtecyprusnow, Temmuz 1974 Olayları İle İlgili Samimi Tartışma Başlatılması Çağrısında Bulundu

“BİRBİRİMİZİN ACILARINI TANIYARAK VE AFFEDEREK DAHA İYİ BİR GELECEK KURABİLİRİZ”

Unıtecyprusnow, Temmuz 1974 Olayları İle İlgili Samimi Tartışma Başlatılması Çağrısında Bulundu

“BİRBİRİMİZİN ACILARINI TANIYARAK VE AFFEDEREK DAHA İYİ BİR GELECEK KURABİLİRİZ”

15 Temmuz 2018 Pazar 12:22
Unıtecyprusnow, Temmuz 1974 Olayları İle İlgili Samimi Tartışma Başlatılması Çağrısında Bulundu

“BİRBİRİMİZİN ACILARINI TANIYARAK VE AFFEDEREK DAHA İYİ BİR GELECEK KURABİLİRİZ”

 Barış ve adanın yeniden birleşmesi için faaliyetlerde bulunan iki toplumlu UniteCyprusNow, 15 Temmuz ve 20 Temmuz 1974 olayları ile ilgili tüm taraflara samimi bir tartışma başlatma çağrısında bulundu.

UniteCyprusNow adına yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 1974 ve 20 Temmuz 1974’te yaşanan olaylara işaret edilerek, Kıbrıs’taki tüm toplumlara ve liderlere “dökülen kandaki ve ülkemizin bölünmesindeki payımız, birbirimize yaşattığımız ıstıraplar; Türkiye ve Yunanistan’ın bu acıda oynadığı rol ile ilgili samimi bir tartışma başlatmaları” çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Söz konusu yıldönümleri, biz Kıbrıslılara, geçmişimizin ortak acılar, hatalar ve haksızlıklarla dolu olduğunu hatırlatmalıdır. Ancak geçmişimizle yüzleşerek, hatalarımızı kabul ederek, birbirimizin acılarını tanıyarak ve affederek daha iyi bir gelecek kurabiliriz. Gelecek nesillere nefret, düşmanlık ve milliyetçilik ile lekeli bölünmüş bir ada bırakmamak ve ülkemizi birleştirmek için öncülük etmek bizim elimizdedir” ifadeleri kullanıldı.

Örgütün faaliyetlerine katkıda bulunmak için www.unitecyprusnow.org internet sitesine kayıt yaptırma çağrısı da yapıldı.

 

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Son Güncelleme: 15.07.2018 15:43
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