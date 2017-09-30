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30 Eylül 2017 Cumartesi 16:31

#UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe Ve Güvensizliğe Hizmet Ediyor”

İki toplumlu sivil toplum örgütü #UniteCyprusNow, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının politikalarının taraflar arasında güvensizliği arttırdığını savundu.

#UnıteCyprusNow: 'Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe Ve Güvensizliğe Hizmet Ediyor”
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İki toplumlu sivil toplum örgütü #UniteCyprusNow, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının politikalarının taraflar arasında güvensizliği arttırdığını savundu.

#UniteCyprusNow’dan yapılan yazılı açıklamada, “Tarafların politikaları bölünmüşlüğe ve güvensizliğe hizmet ediyor” denildi.

Kuzey’de yaşayan Rumlara ve Maronitlere BM tarafından ulaştırılan malzemeye vergi uygulama kararı ve Güney Kıbrıs’a gelip Kuzey’de tatilini geçirecek turistlere yönelik Güney Kıbrıs’ın yaptığı uygulamanın bölünmüşlüğe hizmet ettiği belirtilen açıklamada, “UniteCyprusNow, Kuzey’de yaşayan Rumların ve Maronitlerin sorunlarının da, göçmenlerin mülkiyet sorunlarının da Kıbrıs’ı birleştirecek kapsamlı bir anlaşma ile çözümleneceğine inanmaktadır. Dolayısıyla, tüm çabalar, adada güvensizliği artırmak yerine, bir anlaşmaya varmaya yönelik olmalıdır. UniteCyprusNow, her iki tarafa da toplumlar arasında yakınlaşma, güven ve empatiyi tesis edecek adımlar atma ve zaten bozulmuş olan iklimi daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapar” denildi.

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