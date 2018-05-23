Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102303
ALTIN
201.071
DOLAR
4.8461
STERLİN
6.4722
EURO
5.6750
Gazimağusa’da iş kazası
1 KİŞİ YARALANDI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Gök suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı
SUÇSUZ OLDUĞU ANLAŞILDI
banner256
Flaş Haber
4 yıl hapis yatacak
Kapat

“umut Tenekeleri Projesi” Kapanış Etkinliği Cuma Günü Yapılıyor

Lefkoşa, 23 Mayıs 18 (.): Yeşil Barış Hareketi’nin, Avrupa Birliği’nin “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı V.” kapsamında yürütmekte olduğu “Cans Of Hopes (Umut Tenekeleri)” projesi final aşamasına geldi.

“umut Tenekeleri Projesi” Kapanış Etkinliği Cuma Günü Yapılıyor

Lefkoşa, 23 Mayıs 18 (.): Yeşil Barış Hareketi’nin, Avrupa Birliği’nin “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı V.” kapsamında yürütmekte olduğu “Cans Of Hopes (Umut Tenekeleri)” projesi final aşamasına geldi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 13:19
“umut Tenekeleri Projesi” Kapanış Etkinliği Cuma Günü Yapılıyor

Lefkoşa, 23 Mayıs 18 (.): Yeşil Barış Hareketi’nin, Avrupa Birliği’nin “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı V.” kapsamında yürütmekte olduğu “Cans Of Hopes (Umut Tenekeleri)” projesi final aşamasına geldi.

Proje cuma günü 18.00’de, Bedesten’de yapılacak resepsiyonla noktalanacak.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Proje Koordinatörü Doğan Sahir, 26 Kasım 2015\'de başlayan projenin alüminyum meşrubat kutularının toplanması ve geri dönüştürülmesi çalışmalarına önemli bir alt yapı oluşturduğunu kaydetti.
banner277

Bedesten\'de yapılacak kapanış etkinliğinde, açılış konuşmalarından sonra projenin başladığı günden bugüne kadar yaşananlar ve yapılanların özetleneceği bir de sunum yer alacak. Sunumun ardından halka açık bir resepsiyon verilecek.

“Umut Tenekeleri Projesi”nde alüminyum meşrubat kutularının toplanması çalışmalarında tüm ülke genelinde kalıcı bir toplama ağı oluşturma hedefine büyük oranda yaklaşıldığını belirten Sahir, bu bağlamda, “Teneke Evler”in ülke genelinde gereksinime göre birçok belediye yerleşim bölgelerinde uygun görülen yerlere yerleştirildiğini ve yerleştirilmeye devam edildiğini kaydetti.

(GÖZ/FEZ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim Haberleri…
Seçim Haberleri…
Eroğlu: ''Surlariçi için güzel projeler yaptık''
Eroğlu: ''Surlariçi için güzel projeler yaptık''
DAÜ’de yurt binasında yangın…
DAÜ’de yurt binasında yangın…
Kıbrıs Genç TV 21 yaşında
Kıbrıs Genç TV 21 yaşında
1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi
1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi
Devpa Çemberi 11 saat kapanacak
Devpa Çemberi 11 saat kapanacak
CTP’nin Girne Belediye Meclisi adayları hazır
CTP’nin Girne Belediye Meclisi adayları hazır
“kurlara Etki Konusunda İmkanlar Sınırlı”
“kurlara Etki Konusunda İmkanlar Sınırlı”
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Disi’yi Ziyaret Etti
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Disi’yi Ziyaret Etti
Sol Hareket, Fazıl Önder’i Anacak
Sol Hareket, Fazıl Önder’i Anacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim