Umut Eğitim Ve Kültür Evi Yararına Keman Ve Piyano Resitali Verilecek

Keman sanatçısı Fırat Özerin ile Piyano sanatçısı Yuliya Starastsenkava, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bağlı kanser hastası çocukların hizmet aldığı Umut Eğitim ve Kültür Evi yararına Keman ve Piyano Resitali verecek.

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.): Keman sanatçısı Fırat Özerin ile Piyano sanatçısı Yuliya Starastsenkava, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bağlı kanser hastası çocukların hizmet aldığı Umut Eğitim ve Kültür Evi yararına Keman ve Piyano Resitali verecek.

KHYD’den yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saat 20:00’de Bellapais Manastırı’nda yer alacak resital, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi himayelerinde gerçekleşecek.

Biletler konser girişinden de temin edilebilecek.

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