“Umut Tenekeleri Projesi” Kapanış Etkinliği Cuma Günü Yapılıyor...



Yeşil Barış Hareketi’nin, Avrupa Birliği’nin “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı V.” kapsamında yürütmekte olduğu “Cans Of Hopes (Umut Tenekeleri)” projesi final aşamasına geldi.



Proje cuma günü 18.00’de, Bedesten’de yapılacak resepsiyonla noktalanacak.



Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Proje Koordinatörü Doğan Sahir, 26 Kasım 2015'de başlayan projenin alüminyum meşrubat kutularının toplanması ve geri dönüştürülmesi çalışmalarına önemli bir alt yapı oluşturduğunu kaydetti.



Bedesten'de yapılacak kapanış etkinliğinde, açılış konuşmalarından sonra projenin başladığı günden bugüne kadar yaşananlar ve yapılanların özetleneceği bir de sunum yer alacak. Sunumun ardından halka açık bir resepsiyon verilecek.“Umut Tenekeleri Projesi”nde alüminyum meşrubat kutularının toplanması çalışmalarında tüm ülke genelinde kalıcı bir toplama ağı oluşturma hedefine büyük oranda yaklaşıldığını belirten Sahir, bu bağlamda, “Teneke Evler”in ülke genelinde gereksinime göre birçok belediye yerleşim bölgelerinde uygun görülen yerlere yerleştirildiğini ve yerleştirilmeye devam edildiğini kaydetti.