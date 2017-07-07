Umut taciri yakalandı

Evrim Kamalı

Manşet Kıbrıs Özel Haber



- Ülkemizde her gün dolandırıcılık çeşitlerine yenisi ekleniyor. Mart – Nisan 2017 tarihleri arasında kendisini devlet erkânına yakın biri olarak tanıtıp farklı vaatlerle 4 kişiyi dolandıran zanlı Mehmet Algan tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis çavuşu İbrahim Kunt olayla ilgili bulguları aktardı. Kunt huzurda bulunan zanlı Mehmet Algan’ın Mart – Nisan 2017 tarihleri arasında kendisini Kıbrıs’da Cumhuriyetçi Halk Partisi danışmanı olarak tanıttıktan sonra iki kişiyi kendilerine TC Yardım Heyetinden iş kurmalarını sağlamak maksadı ile kredi çıkaracağını söyleyerek 8500 Euro ve 19 600 TL nakit parayı sahtekârlıkla aldığını ve hiçbir başvuru yapmadığını söyledi.

Polis zanlının ayrıca 2 Suriyeliyi kendilerini KKTC vatandaşı yapacağı vaadi ile kandırdıktan sonra 33 bin Euro paralarını sahtekârlıkla aldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.