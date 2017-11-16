UMUT PROJESİ KAPSAMINDAKİ GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA DESTEK OLARAK PRESLEME MAKİNESİ DEVREYE GİRİYOR

AÇILIŞ CUMARTESİ GÜNÜ…Yeşil Barış Hareketi’nin (YBH), Avrupa Birliği’nin “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı V.” kapsamında yürüttüğü “Umut Tenekeleri” projesi kapsamındaki “Geri Dönüşüm” çalışmalarına destek olarak bir presleme makinesi devreye giriyor.YBH Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Doğan Sahir tarafından yapılan açıklamaya göre, sürdürülen projede, pres makinesinin hizmete girmesiyle birlikte, toplanan kutuların depolanması, nakliyesi ve değerlendirilmesi kolaylaşacak. Pres makinesi, toplanan alüminyum kutuların “Geri Dönüşüm” ve “Yeniden Kullanım” konularında ülke genelinde çağdaş bir alt yapı oluşturulmasına yeni bir katkı yapmış olacak.Açılış 18 Kasım Cumartesi gün 11.00’de, LTB'nin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki “Araç Bakım Atölyeleri” yanındaki biriktirme noktasında gerçekleştirilecek.Aynı noktada noktasında saat 09.00’da, dileyen gönüllülerin katılımı ile “Lefkoşa adına 9. Ayrıştırma” çalışmaları yapılacak.Açılışta AB, Belediyeler ve YBH adına yapılacak konuşmaların ardından etkinlikler ve ikramların ardından ayrıştırma etkinliğine devam edilecek.Presleme sonucunda elde edilecek küplerle en güzel sloganı üretecek katılımcılara özel ödüller verilecek.