Umut Orkestrası Sevenleriyle Buluşuyor‏

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı Umut Eğitim ve Kültür Evi bünyesinde kurulan Umut Orkestrası, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla 20 Aralık Cumartesi akşamı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir konser veriyor.Umut Orkestrası’nın konserinden elde edilecek gelir ‘Umut Eğitim ve Kültür Evi’ndeki çocuklara destek amacıyla kullanılacak.Konser ile birlikte Umut Eğitim ve Kültür Evi’nin 3’üncü yaşı da kutlanırken, Aralık ayının ‘Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı’ olması da etkinliğe ayrı bir anlam kazandırdı.Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla 20 Aralık 2014, Cumartesi günü, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak konser, saat 20.00’de başlayacak.Konser halka açık olup tüm geliri Umut Eğitim ve Kültür Evi’ndeki çocuklar ve gençler için kullanılacak.15 TL olarak açıklanan konser biletleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Merkez Binası, Umut Eğitim ve Kültür Evi Binası ve konser girişlerinde temin edilebilecek.Murat Menket yönetiminde2012 yılından itibaren çalışmalarını sürdüren Umut Orkestrası, Umut Eğitim ve Kültür Evi bünyesinde gönüllü olarak görev yapan müzisyenlerden oluşuyor.Sosyal sorumluluk amaçlı konseriyle dikkat çeken 31 kişilik orkestrada, yan flüt, klarnet, trompet, keman, viyola, çello, kontrabas, gitar ve vurmalı çalgılar gibi enstrümanlar yer alıyor. Orkestrayı Murat Menket yönetecek.