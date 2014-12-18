Umut Orkestrası Cumartesi Akşamı Konser Verecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Umut Eğitim ve Kültür Evi bünyesinde kurulan Umut Orkestrası, cumartesi gecesi Murat Menket yönetiminde sahne alacak. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak konserden elde edilecek gelir, Umut Eğitim ve Kültür Evi’ndeki çocuklara destek amacıyla kullanılacak. Konser ile birlikte Umut Eğitim ve Kültür Evi’nin 3’üncü yaşı da kutlanırken, aralık ayının “Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı” olması vurgulanacak. 15 TL olarak açıklanan konser biletleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Merkez binası Umut Eğitim ve Kültür Evi’nden ve konser girişlerinde temin edilebiliyor. 2012 yılından itibaren çalışmalarını sürdüren Umut Orkestrası, Umut Eğitim ve Kültür Evi bünyesinde gönüllü olarak görev yapan müzisyenlerden oluşuyor. Sosyal sorumluluk amaçlı konserleriyle dikkat çeken 31 kişilik orkestrada, yan flüt, klarnet, trompet, keman, viyola, çello, kontrabas, gitar ve vurmalı çalgılar gibi enstrümanlar yer alıyor. Cuma akşamı yapılacak konserde, Gommalar müzik grubu elemanları da konuk olarak sahne alacak.