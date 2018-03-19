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UMUT DERNEĞİ’NDEN AFRİN HAREKATI’NA DESTEK

UMUT DERNEĞİ’NDEN AFRİN HAREKATI’NA DESTEK

19 Mart 2018 Pazartesi 12:07
UMUT DERNEĞİ’NDEN AFRİN HAREKATI’NA DESTEK
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KKTC UMUT DERNEĞİ’NDEN AFRİN HAREKATI’NA DESTEK

KKTC Umut Derneği, Afrin Harekatı’na destek için Lefkoşa’da etkinlik düzenledi.

KKTC Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, KKTC Umut Derneği olarak manevi anlamda Anavatan Türkiye’ye bir nebze de olsa destek olmak amacıyla 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma haftası etkinlikleri vesilesiyle yürüyüş düzenlediklerini belirtti.

Açıklamaya göre, Karadeniz Öğrenci Birliği, Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Kıbrıs Alperenleri Derneği’nin destek verdiği yürüyüş sonunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılmak üzere bir mektupla beraber Kıbrıs’taki Çanakkale Şehitliği’nden alınan toprak ve KKTC bayrağı TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teslim edildi.

Ektinlikte okunan bildiride, “Anavatan Türkiye’mizin çıkmış olduğu büyük ve güçlü diriliş yolunda Türk halkının manevi anlamda desteğe ihtiyacı olduğu bir dönemden geçmekteyiz” ifadelerine yer verildi. 

Bildiri şöyle devam etti:
“Kıbrıs Türk Halkı Anavatanı Türkiye ile daima birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu, Anavatansız bir Kıbrıs Türk Halkının varlığının mümkün olmadığı gerçeğini bilerek yaşamaktadır. KKTC’de son dönemlerde teslimiyetçi zihniyetler tarafından halka empoze edilmeye çalışılan bölücü hareketlerin ve ayrımcı politikaların her zaman inançla karşısında duracağımızı, bu çıkan çatlak seslerin Kıbrıs Türk Halkının gerçek düşüncelerini temsil etmediğini özellikle belirtirken Anavatan Türkiye ile bir bütün ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğimizi bir kez daha yinelemek isteriz.” 

Anahtar Kelimeler:
KKTC Umut DerneğiAfrin Harekatı’na Destek
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