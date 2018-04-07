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Umuda yolculuk limanda son buldu

Yaşları 17 ile 22 arasında değişen beş Suriyeliyi gizlice KKTC’ye sokmaya çalışan 50 yaşındaki Selim Sağlam dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Umuda yolculuk limanda son buldu

Yaşları 17 ile 22 arasında değişen beş Suriyeliyi gizlice KKTC’ye sokmaya çalışan 50 yaşındaki Selim Sağlam dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

07 Nisan 2018 Cumartesi 09:40
Umuda yolculuk limanda son buldu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize kullanımındaki tırın dorsesine gizlediği yaşları 17 ile 22 arasında değişen 5 Suriye vatandaşını gizlice KKTC’ye sokmaya çalışan 50 yaşındaki zanlı Selim Sağlam tutuklanarak bugün Girne‘de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol olayla ilgili bulguları aktardı. Kol Polis memuru Yağız Kol, zanlının kullanımındaki 34 VV 079 plakalı TIR’ın önceki gün saat 14.00 raddelerinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada gümrük memurları tarafından yapılan kontrolde

TIR aracın dorsesine gizlenerek yeni bir yaşam için KKTC’ye yasal olmayan yollardan gizlice giriş yapmaya çalışan Suriye uyruklu 17 yaşında W.K., 19 yaşında D.A., 18 yaşında O.A., 22 yaşında K.A., ve 19 yaşında A.A. 5 kişinin tespit edildiğini söyledi. Yağız Kol olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine şoför Selim Sağlam’ın tutuklandığını TIR’ın emare alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3 gün tutukluluk emri verdi.

 

Son Güncelleme: 07.04.2018 09:44
Anahtar Kelimeler:
Selim Sağlam
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