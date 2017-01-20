UMMAK AİLESİ BU KEZ GAZİMAĞUSA MAHKEMESİ ÖNÜNDE EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİLER.







UMMAK AİLESİ BU KEZ GAZİMAĞUSA MAHKEMESİ ÖNÜNDE EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİLER.

( M H A )………………….. Geçtiğimiz yıl iş esnasında Tır İle elektirik direğinin arasına sıkışarak yaşamını yitiren Arif Ummak bugün Gazimağusa Mahkemesi Önünde sevenleri ve ailesi tarafından eylem gerçekleştirerek suçluların bulunması için mahkemeye baş vurduklarını ve bir netice çıkmaması halinde İnsan Hakları Mahkemesine baş vuracaklarını açıkladılar.

İş kazası sonucu yaşamını yitiren Arif Ummak’ın ailesi çocuklarının böyle bir kazada ölmediğini olayın çok daha farklı olduğu iddiasında bulunarak adaletin bir an önce gerçekleri ortaya çıkarılmasını istediler.

Eylem sırasında bir basın açıklaması gerçekleştiren rahmetli Arif Ummak ‘ın babası Hüseyin Ummak;

1 yıldır içimiz yanıyor hiçbir şekilde sesimizi kimselere duyuramıyoruz şu an aramızda bulunmayan oğlum sanki da sadece kendi suçuymuş gibi olay kapatılmaya çalışılıyor ancak olay sırasında mutlaka o tırın içerisinde bir başkasının olduğuna inanıyoruz ve biz adalet istiyoruz , KKTC Mahkemelerinden sonuç çıkmadığı takdirde (AHİM) e başvuracaklarını söyledi.

Daha sonra aile Gazimağusa Mahkemesi Önünde protestolarını sessizce sürdürdü.

Arif Ummak’ın annesinin ilk günkü gibi hala daha çok üzgün olduğu gözlemlendi. Eylem sırasında Arif Ummak’ın annesi fenalık geçirerek yere yığıldı.(MHA)