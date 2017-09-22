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22 Eylül 2017 Cuma 14:52

Ümit İnatçı’nın Sergisinin Açılışı Ve Kitap Tanıtımı 27 Eylül Akşamı…

Ümit İnatçı’nın yeni eserlerinden oluşan sergisinin açılışı&nbsp; ve kitap tanıtımı 27 Eylül Çarşamba akşamı yapılacak.

Ümit İnatçı'nın Sergisinin Açılışı Ve Kitap Tanıtımı 27 Eylül Akşamı…
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Lefkoşa,  22 Eylül 17 : Ümit İnatçı’nın yeni eserlerinden oluşan sergisinin açılışı  ve kitap tanıtımı 27 Eylül Çarşamba akşamı yapılacak.

Girne  Art Rooms Galeri’de yer alacak serginin açılışı ve kitap tanıtımı  saat 19:00’da gerçekleştirilecek.

Art Rooms tarafından yapılan açıklamaya göre “Hieros Gamos” adını taşıyan sergi enstalasyon ve resim çalışmalarını içeriyor.

Ümit İnatçı’nın  tanıtımının yapılacağı  yeni kitabı “Miserere Mei Deus” ise, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ı fethi sırasında son kale olan Mağusa’nın kuşatma altındaki 300 gününü” anlatıyor. Kitap, “Venedikli komutan Marcantonio Bragadino ile baş komutan Lala Mustafa Paşa arasındaki trajik gerilimi ön plana çıkarırken bir yandan da tarihsel olaylarla ilgili yapılan İtalyanca okumalardan yola çıkarak belgesel niteliği taşıyan bir anlatı ortaya koyuyor”.

(ÖZ/HA)

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