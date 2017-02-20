Ümit Özdağ: Referandumdan “Evet” Çıkar İse KKTC Yıkılacak





Gaziantep bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, 17 Şubat’ta Ankara’da Ankara Barosu tarafından düzenlenen panelde eleştirilerini sürdürdü. Özdağ şöyle dedi:



“Kıbrıs Rum kesimi kısa bir süre önce Enosis yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını okullarında anma ve okutma kararı aldı. Kıbrıs'ta Türk varlığını yok etmeyi amaçlayan bir planı bu şekilde övmeleri Rumların zihniyetini bir kez daha ortaya koydu. Akıncı ve Rum liderin bir araya geldiği toplantıda Akıncı Rum liderden Enosis'i okullarda anma kararının geri almalarını istedi. Aslında Akıncı'nın yapması gereken derhal "Bu tür biz zihniyet Kıbrıs'ta Türklüğü yok etmeyi hedeflemektedir. Bunlar ile barış olmaz bir arada yaşanmaz" diyerek, görüşmeleri sonlandırmaktı. Yapmadı. Rum lider ise Akıncı'nın talebine "Siz de 20 Temmuz Barış harekatını anıyorsunuz" cevabını verdi. Oysa 20 Temmuz Barış Harekatı, Kıbrıs Türklerini soykırımdan kurtardığı gibi Rum tarafında devrilen Makarios hükümetinin geri dönmesini sağlamıştı. Üstelik, Barış Harekatı uluslararası hukuka dayanıyordu. Bir soykırım ve ilhak eylemini Barış Harekatı ile karşılaştırmak terbiyesizliktir. Rum lider sadece bu terbiyesizliği yapmakla kalmamış, bir adım terbiyesizlik daha yaparak aslında Rum zihniyetini göstermiştir. Rum lider, kapıyı çarparak salondan ayrılmıştır.”





Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Başbakan Binali Yıldırım’ın yapmış olduğu açıklamayı da sert bir şekilde eleştirdi. Özdağ şöyle dedi:



“Rum liderin bir daha masaya dönmesini beklemeden Türkiye'nin Akıncı'ya görüşmelerden çekil demesi gerekir iken REFERANDUMDA EVET ÇIKMASI DURUMUNDA ERDOĞAN'A BAŞKAN OLARAK ULUSLARARASI SAYGINLIK KAZANMAK ADINA KIBRIS'TA TAVİZ VERMEYE HAZIRLANAN AKP'NİN BAŞBAKANI BİNALİ YILDIRIM "Rum lider sigara içmek için dışarıya çıkmış. Sigarasını bitirip geri dönsün. Biz bekliyoruz. Hep bir adım önce olmaya devam edeceğiz" şeklinde bir açıklama yapmıştır. Esasen kendisi başbakan iken "başkanlık gelmez ise Türkiye bölünür"şeklinde bir başbakanın yapabileceği en onursuz açıklamayı yapan Yıldırım'ın değil bir başbakan siyasetçi olarak ciddiye alınmaması gerekir. Konunun önemli AKP'nin Referandum sonrasında Kıbrıs'ı Rumlara teslim edeceğinin bir kez daha anlaşılmasından kaynaklanmaktadır.”



Ümit Özdağ, referandum ile ilgili çalışmaları sırasında da Kıbrıs müzakereleri konusunda konferanslara devam edeceğini söyledi. Özdağ şöyle dedi:



“Referandum ülkemizin kaderini derinden etkileyecek. Ondan dolayı bu iki ayda hayatımız boyunca gerçekleştirdiğimiz bütün maddi ve manevi birikimi ortaya koyarak, Türkiye Cumhuriyetinin birliğini, demokrasiyi, hukuk devletini savunacağız. Ancak bu mücadele devam ederken Kıbrıs’ta şehit kanları ile alınmış topraklarımızın Rumlara verilmemesi için savaşacağız.