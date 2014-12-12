Ümit Hansel Defnediliyor





ÜMİT HANSEL'İN CENAZE TARİHİ BELLİ OLDU.Dün sabah Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki işyerinde ölü bulunan ülkemizin tanınmış işadamlarından Ümit Hansel'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek. Ölümüyle başta sevenleri olmak üzere tüm Kıbrıs'ı yasa boğan Ümit Hansel çevresinde oldukça sevilen bir kişiliğe sahipti. Kıbrıs Manşet olarak , Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir'in de sevip saydığı bir ağabeyi olan Ümit Hansel'in ölümü sebebiyle bizler de müteessir olduğumuz belirtir yaslı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.