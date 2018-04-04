Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114000
ALTIN
172.550
DOLAR
4.0010
STERLİN
5.6302
EURO
4.9247
Kafa atarak dişini kırdı...
Kafa atarak dişini kırdı...
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme
Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle...
Codreanu 5 Yıl Hapis Yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Kenevir Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
KENEVİR ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Kafa atarak dişini kırdı...
Kapat

ULUSLARARSI FİNAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMCİLERİNE DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

ULUSLARARSI FİNAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMCİLERİNE DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

04 Nisan 2018 Çarşamba 15:35
ULUSLARARSI FİNAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMCİLERİNE DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ
banner238

ULUSLARARSI FİNAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMCİLERİNE DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

Uluslararası Final Üniversitesi’nde “Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi” kursu gerçekleştirildi. 8 Aralık 2017 – 30 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Uluslararası Final Üniversitesi akademik ve idari kadrosunun katıldığı eğitim Uluslararası Final Üniversitesi öğretmen eğitmeni Rhian Webb tarafından verildi.

AVRUPA KONSEYİNİN EĞİTİM ALANINDAKİ SON YAKLAŞIMLARI AKTARILDI

Avrupa stratejik hedefinin bir parçası olarak, öğrenme ortamlarının geliştirilmesi amacıyla Avrupa Konseyi’nin finanse ettiği “Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi”, Avrupa Konseyi’nin eğitim alanındaki en son yaklaşımlarını içerdi. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Avrupa Yüksek Öğrenim kriterlerini merkezine alan bir anlayışta eğitim faaliyetlerini sürdüren bir üniversite olarak, eğitimcilerin bilgilerinin güncellenmesi hedefiyle söz konusu eğitim programının gerçekleştirildiği ifade dildi.  Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim kursunun amacı; vatandaşlık ve insan hakları eğitiminde öğretmenlerin, eğitimcilerin ve idari personelin kapasitesinin güçlendirilmesi, vatandaşlık ve insan hakları eğitiminde en son Avrupa Konseyi yaklaşımlarının ve araçlarının teşvik edilmesi ve eğitim uygulamalarında kullanımlarının desteklenmesi olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Final ÜniversitesiDemokrasi Ve İnsan Hakları Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mart Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı
Mart Ayının Hayat Pahalılığı Oranı Açıklandı
KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DENKTAŞ’A TALEPLERİNİ İLETTİ
KTAMS’IN YENİ YÖNETİMİ DENKTAŞ’A TALEPLERİNİ İLETTİ
Mark Zuckerberg 11 Nisan’da ifade verecek
Mark Zuckerberg 11 Nisan’da ifade verecek
MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, KTOEÖS HEYETİNİ KABUL ETTİ
MALİYE BAKANI SERDAR DENKTAŞ, KTOEÖS HEYETİNİ KABUL ETTİ
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 23 KİŞİLİK BİR HEYETLE HESTOUREX DÜNYA SAĞLIK, SPOR VE ALTERNATİF TURİZM KONGRE VE FUARI’NA KATILACAK
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI 23 KİŞİLİK BİR HEYETLE HESTOUREX DÜNYA SAĞLIK, SPOR VE ALTERNATİF TURİZM KONGRE VE FUARI’NA KATILACAK
DENKTAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU
DENKTAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU
Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri aracına aldı
Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri aracına aldı
Fenomen bebek büyüdü… İşte son hali…
Fenomen bebek büyüdü… İşte son hali…
AP yetklilieri, kayıp şahıslar konusunda adada temaslarda bulunuyor
AP yetklilieri, kayıp şahıslar konusunda adada temaslarda bulunuyor
Bu kadar da olmaz! Golf deliği ile ilişkiye girdi
Bu kadar da olmaz! Golf deliği ile ilişkiye girdi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim