ULUSLARARSI FİNAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMCİLERİNE DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

Uluslararası Final Üniversitesi’nde “Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi” kursu gerçekleştirildi. 8 Aralık 2017 – 30 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Uluslararası Final Üniversitesi akademik ve idari kadrosunun katıldığı eğitim Uluslararası Final Üniversitesi öğretmen eğitmeni Rhian Webb tarafından verildi.

AVRUPA KONSEYİNİN EĞİTİM ALANINDAKİ SON YAKLAŞIMLARI AKTARILDI

Avrupa stratejik hedefinin bir parçası olarak, öğrenme ortamlarının geliştirilmesi amacıyla Avrupa Konseyi’nin finanse ettiği “Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi”, Avrupa Konseyi’nin eğitim alanındaki en son yaklaşımlarını içerdi. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Avrupa Yüksek Öğrenim kriterlerini merkezine alan bir anlayışta eğitim faaliyetlerini sürdüren bir üniversite olarak, eğitimcilerin bilgilerinin güncellenmesi hedefiyle söz konusu eğitim programının gerçekleştirildiği ifade dildi. Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitim kursunun amacı; vatandaşlık ve insan hakları eğitiminde öğretmenlerin, eğitimcilerin ve idari personelin kapasitesinin güçlendirilmesi, vatandaşlık ve insan hakları eğitiminde en son Avrupa Konseyi yaklaşımlarının ve araçlarının teşvik edilmesi ve eğitim uygulamalarında kullanımlarının desteklenmesi olarak açıklandı.