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Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-kurtarma Oyunları Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : “Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2018” (IUSAR Games2018) yarın başlıyor.

Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-kurtarma Oyunları Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : “Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2018” (IUSAR Games2018) yarın başlıyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-kurtarma Oyunları Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : “Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2018” (IUSAR Games2018) yarın başlıyor.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (SSTB) koordinesiyle Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye ulusal üniversitelerin arama kurtarma kulüp üyelerinin katılacağı oyunların açılış töreni saat 10.30’da Ciklos mevkisindeki Güven Park Tesisleri’nde yapılacak.

19 üniversitenin katılacağı oyunlar 30 Nisan’a kadar devam edecek. Oyunlar, "Araçtan Kurtarma ve İlk Yardım", "Beton Kütle Sürükleme", "Enkazda Temiz Beton Çalışması ve Enkazdan Kurtarma", "Havai Hatla Kurtarma" ve "Hedef Bulma" etaplarından oluşacak.

Yarışmacı ekipler, 8 AKUT öğrencisinden oluşacak ve yarışmalara en az biri kız öğrenci olmak üzere, 6 öğrenci katılırken, diğer öğrenciler yedekte bekleyecek. 

Ciklos mevkisindeki Güven Park Tesisleri’nde yapılacak tüm oyunlar 09.00-17.00 saatleri arasında oynanacak.

“Uluslararası Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2018” oyunlarının yarın başlayacak olması nedeniyle bugün Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, IUSARC 3. Dönem Konsey Başkanı Doç Dr. Ahmet Adalıer ve SSTB Harekât ve Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmabaşar toplantıda yaptıkları konuşmalarda oyunlar hakkında bilgi verdi.

ÇELEBİ

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, KKTC dendiği zaman akla turizm ve üniversitelerin geldiğine işaret ederek, KKTC’de bugün 100’ün üzerinde ülkeden 100 bini aşkın üniversite öğrencisinin eğitim gördüğünü belirtti.

Çelebi, üniversitelerin eğitim, araştırma – geliştirme ve topluma hizmet olarak 3 alanda faaliyet gösterdiğini dile getirerek, sivil savunma faaliyetleriyle araştırma – geliştirme ve topluma hizmeti alanına destek sağlandığını kaydetti.

Konseyin kurulduğu 2012 yılından itibaren çalıştay, toplantı ve seminerlerle değerli çalışmalar yapıldığını söyleyen Çelebi, birçok bilimsel yayına da yine bu dönemde imza atıldığını belirtti.

11’i KKTC üniversitesi olmak üzere toplam 19 üniversitenin katılacağı oyunların artık bir dünya markası haline geldiğini ifade eden Çelebi, üniversitelerin oyunlarla, topluma ne denli yararlı çalışmalar yaptıklarını göstereceklerini de bildirdi.

ADALIER

IUSARC 3. Dönem Konsey Başkanı Doç Dr. Ahmet Adalıer, Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra 22 ülkeden 44 üyesi bulunan IUSARC’ın din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Üniversitelerde kurulan kulüplerin ciddi eğitim aldığını ve bunu kendi toplumlarıyla paylaştığını söyleyen Adalıer, söz konusu IUSARC oyunlarının dünyada başka örneğinin bulunmadığını kaydetti.

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YILMABAŞAR

Oyunlarla ilgili teknik detayları dile getiren SSTB Harekât ve Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmabaşar da öğrencilerin ekip çalışmasıyla zorlukları aşma, birbirleriyle tanışıp, bir çatı altında bir amaç için toplanıp uzun vadede iletişim ve bilgi paylaşımında bulunmasına vesile olduklarını belirtti.

Oyunlara katkıda bulunan GKK, PGM, Başbakanlık ve üniversitelere teşekkür eden Yılmabaşar, 19 takımın katılacağı oyunların 5 etap üzerinden oynanacağını ve 2 buçuk gün süreceğini belirtti.

Yılmabaşar, oyunlarda 38 hakemin görev yapacağını ve süreden çok uluslararası kabul görmüş arama-kurtarma kriterlerine uygunluğun aranacağını vurguladı.

KATILIMCI ÜNİVERSİTELER

Yarışmalara katılacak olan üniversiteler şöyle:
“Atatürk Öğretmen Akademisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi- Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye), Maltepe Üniversitesi (Türkiye), Gümüşhane Üniversitesi (Türkiye), Çankırı Karatekin Üniversitesi (Türkiye), Yeditepe Üniversitesi (Türkiye), Lahor Üniversitesi (Pakistan), Endonezya İslami Üniversitesi (Endonezya)”

7. GENEL KURUL TOPLANTISI DA İCRA EDİLECEK

Üniversite rektörlerinin veya temsilcilerinin katılacağı IUSARC 7. Genel Kurul Toplantısı ise 30 Nisan’da 14.30-17.30 saatleri arasında Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirilecek.

Genel Kurula, Uluslararası IUARC’a üye ülke temsilcilerinden; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Lahor Üniversitesi (Pakistan), Endonezya İslami Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Mogadishu Üniversitesi, Nepal Afet Yönetimi Merkez, Zambiya Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs ilim Üniversitesi, Yakındoğu Üniversitesi, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi- Kuzey Kıbrıs, Ada Kent Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi KKK, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi temsilcileri yer alacak. 

Genel Kurul\'a toplam 8 ülkeden, 27 üniversite temsilcisi katılırken, gelme imkânı bulamayan üniversite temsilcileri de video konferans sistemiyle toplantıya dahil olacak.

ETKİNLİĞİN ÖDÜL VE KAPANIŞ TÖRENİ 30 NİSAN’DA…

IUSAR Games 2018 boyunca parkurlarda en iyi performansı sergileyip dereceye giren ekiplere, madalya ve kupalarının takdim edileceği kapanış ve ödül töreni ise 30 Nisan Pazartesi akşamı Acapulco Resort Hotel -Academia Salonu’nda 20.00-23.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
Etkinlik, kokteyl, anı fotoğrafı çekimi ve "IUSAR Games 2018" meşalesinin söndürülmesinin ardından sona erecek.

(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI                  AÇILIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ PROGRAMLARI EKTE

Haber: Raif Uzkan Foto: Hüseyin Sayıl

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