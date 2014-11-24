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“uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu” Yarın Başlayacak

“Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu” yarın, Salamis Bay Conti Resort Otel’de başlayacak.

“uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu” Yarın Başlayacak

“Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu” yarın, Salamis Bay Conti Resort Otel’de başlayacak.

24 Kasım 2014 Pazartesi 15:32
“uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu” Yarın Başlayacak
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Lefkoşa, 24 Kasım 14 (.): “Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu” yarın, Salamis Bay Conti Resort Otel’de başlayacak.

DAÜ Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü’nün düzenlediği sempozyum saat 09:30’da başlayacak.

Sempozyumda, Türkiye, KKTC ve Türk Dünyası Devletleri Yerel Yönetim Sistemleri; yerel yönetimlerin sorunları ele alınacak.

Açılışta, sırasıyla, sempozyum düzenleme komitesi adına Yrd. Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tümer, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sözen, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu ve İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay birer konuşma yapacak.

DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı da açılışta müzik dinletisi sunacak.

Yaklaşık 150 katılımcının yer alacağı sempozyum süresince sorunların çözümüne katkıda bulunabilmek için yerel yönetimlerde seçim sistemi ele alınarak, merkez yönetim ve yerel yönetimlerin görev paylaşımı irdelenecek.

26 Kasım’a dek sürecek sempozyumda; “Yerel Yönetimlerde Kaynak Paylaşımı, Yerel Yönetimlerde Hizmette Etkinlik ve Verimlilik, Yerel Yönetimlerde Ekonomiklik, Yerel Özerlik, Yerel Yönetimlerde Birleşme ve Katılma, Yerel Yönetimlerde Örnek ve Uygulamalar, Yerel Yönetimlerde Planlama, Yerel Yönetimlerin Gelir Kaynakları, Yerel Yönetimlerde Saydamlık/ Hesap Verebilirlik, Yerel Yönetimlerde Seçim Sistemi, Belediye Personeli Yönetimi, Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler Arasındaki Görev Paylaşımı, Yerel Yönetimlerin Uluslararası ve Bölgesel İlişkileri” konuları alt başlıklar altında tartışılacak.

(UG/ÖK)

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