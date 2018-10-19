Uluslararası Multidisiplener Çalışmalar Kongresi Gaü’de Yapıldı



Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi’nin dördüncüsü, Girne Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde GAU Milenyum Senato Kongre Salonu’nda gerçekleşti.



GAÜ’den verilen bilgiye göre, sempozyumun açılışında, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fadıla Maraouch konuşma yaptı.



GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk konuşmasında, “Çok hızla değişen ve her türlü bilim alanıyla birlikteliğin ve iletişimin çok güçlü olması gereken bir durumla karşı karşıyayız. High tech ve nanoteknoloji ve esas üzerinde durulan ve çok önemli bir kavram olan endüstride 4.0 var. Bunun gerçekleşmesi; herşeyin ötesinde Milenyum’un en önemli kavramlarından biri olan zaman faktörünü bize kazandıracak olan ve mümkün olduğu kadar, üretimde süreyi kısaltan, enerjinin az kullanımını sağlayan ve neticede de hem üretim fazlası hem de kalitenin yükselmesini sağlayacak bir duruma geleceğiz” dedi.



Girne Amerikan Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fadıla Maraouch da “Bizlerle bugün burada 3 katılımcı üniversite; Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi ile birlikte, bu büyük zihinleri kutlamak için buradayız” dedi.



Ataoğlu ise, yaptığı konuşmada, turizmde sıkıntıların aşılması yönündeki çalışmalarını anlatarak, turizm adası olma yolunda, alternatif turizm modelleri ile çekim noktası oluşturulması hedeflerini paylaştı.



Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı ve Girne Amerikan Üniversitesi Akademisyeni Doç. Dr. İsmet Esenyel de, servis nitelikleriyle ilgili gerekli ve değerli bilgileri toplayıp, bir kitap haline getirdiklerini anlatarak, sonuçlarının faydalı olacağına inanç belirtti.



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