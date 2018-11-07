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Uluslararası Kızılhaç Örgütü İle Kayıp Şahıslar Komitesi “aile İhtiyaçları Değerlendirmesi” Çalışmalarına Başladı

6 AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİNCE 200 KAYIP ŞAHSIN AİLE FERTLERİYLE BİREBİR VE GRUP TOPLANTILARI YAPILIP SONUÇLARI YETKİLİLER VE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Uluslararası Kızılhaç Örgütü İle Kayıp Şahıslar Komitesi “aile İhtiyaçları Değerlendirmesi” Çalışmalarına Başladı

6 AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİNCE 200 KAYIP ŞAHSIN AİLE FERTLERİYLE BİREBİR VE GRUP TOPLANTILARI YAPILIP SONUÇLARI YETKİLİLER VE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:02
Uluslararası Kızılhaç Örgütü İle Kayıp Şahıslar Komitesi “aile İhtiyaçları Değerlendirmesi” Çalışmalarına Başladı

6 AYLIK ÇALIŞMA SÜRESİNCE 200 KAYIP ŞAHSIN AİLE FERTLERİYLE BİREBİR VE GRUP TOPLANTILARI YAPILIP SONUÇLARI YETKİLİLER VE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK


Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Uluslararası Kızılhaç Örgütü ile Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 1963-64 ve 1974 yıllarından bu yana kayıp statüsünde bulunan ve akıbetleri bilinmeyen kişilerin aileleriyle birlikte “Aile İhtiyaçları Değerlendirmesi” (FNA) oluşturacağı bildirildi.
Kayıp Şahıslar Komitesinden yapılan açıklamada, 6 ay olarak öngörülen çalışmada, Kıbrıs Türk ve Rum kesimlerinden 200 kayıp şahsın aile fertleriyle birebir ve grup toplantıları yapılacağı ve sonuçların yetkililerle paylaşılarak, öneriler yapılacağı ayrıca kamuoyuna yayınlanacak bir versiyonunun da hazırlanacağı ifade edildi.
Çalışmanın başlıca amacının Kıbrıs\'ta hem Türk hem de Rum toplumlarında kayıp kişilerin akrabalarının, kayıp akrabalarının akıbeti hakkında nedenler ve cevaplar bulamamasıyla ilgili ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün çatışma ve şiddetten etkilenen birçok ülkede benzer Aile İhtiyaçları Değerlendirmesi gerçekleştirdiğine de işaret edildi.
Bu proje için, Kızılhaç’ın kendi merkezinden kıdemli danışmanı Nisan 2019\'a kadar Kıbrıs\'taki araştırmayı koordine etmekle görevlendirdiği de belirtildi.
(RU/YIL)


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