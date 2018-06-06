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“uluslararası İfade Özgürlüğü” Konferansı Yarın Fulbrıght Merkezi’nde Yapılacak

Lefkoşa, 6 Haziran 18 : “Uluslararası İfade Özgürlüğü” Konferansı yarın ara bölgedeki Fulbright Merkezi’nde yapılacak.

“uluslararası İfade Özgürlüğü” Konferansı Yarın Fulbrıght Merkezi’nde Yapılacak

Lefkoşa, 6 Haziran 18 : “Uluslararası İfade Özgürlüğü” Konferansı yarın ara bölgedeki Fulbright Merkezi’nde yapılacak.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:55
“uluslararası İfade Özgürlüğü” Konferansı Yarın Fulbrıght Merkezi’nde Yapılacak
Lefkoşa, 6 Haziran 18 : “Uluslararası İfade Özgürlüğü” Konferansı yarın ara bölgedeki Fulbright Merkezi’nde yapılacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sivil Alan” projesi kapsamında düzenlenecek konferans saat 09.30’da açılış konuşmaları ve ardınan  Avrupa Konseyi Medya ve İnternet Bölümü Şefi Silvia Grundmann’ın “İfade Özgürlüğüne İlişkin Avrupa Çerçevesi” konulu konuşmasıyla başlayacak.

İki ayrı panelde, “İfade Özgürlüğüne İlişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatının Yorumlanması, Uygulaması ve Etkileri” ve Kıbrıs’ta İfade Özgürlüğüne İlişkin Çerçeve: Sorunlar ve Tavsiyeler” başlıkları ele alınacak.
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Öğleden sonra tamamlanacak konferansta,  “İfade Özgürlüğüne İlişkin Çerçevenin Geliştirilmesi için Önceliklerin ve Eylem Önerilerinin Belirlenmesi” atölye oturumu da olacak.

(RÇ/HÖ)     KONFERANSLA İLGİLİ PROGRAM EKTEDİR


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