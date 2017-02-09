Uluslararası Final Üniversitesi İle Başkent Üniversitesi Arasında Akademik Ve Kültürel İşbirliği Protokolü İmzalandı

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise konuşmasında, Uluslararası Final Üniversitesi’nin eğitim hayatına kaliteli bir başlangıç yaptığını söyledi.

Rektör Öztoprak, imzalanan protokolün iki üniversitenin akademik çalışmalarına güç katacağını belirterek, bu tür işbirliklerinin geliştirilerek sürmesi temennisinde bulundu.

Uluslararası Final Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, protokole, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal imza koydu.

Öğrenci değişimini, akademik personel değişimini, proje, yayın, seminer, konferans ve diğer bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinde işbirliğini öngören protokole Ankara’da imza atıldı.

Lefkoşa, 9 Şubat 17 : Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Başkent Üniversitesi arasında akademik ve kültürel işbirliğini kapsayan protokol imzalandı.

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Başkent Üniversitesi arasında akademik ve kültürel işbirliğini kapsayan protokol imzalandı.