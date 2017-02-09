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09 Şubat 2017 Perşembe 13:14

Uluslararası Final Üniversitesi İle Başkent Üniversitesi Arasında Akademik Ve Kültürel İşbirliği Protokolü İmzalandı

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Başkent Üniversitesi arasında akademik ve kültürel işbirliğini kapsayan protokol imzalandı.

Uluslararası Final Üniversitesi İle Başkent Üniversitesi Arasında Akademik Ve Kültürel İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Lefkoşa, 9 Şubat 17 : Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ile Başkent Üniversitesi arasında akademik ve kültürel işbirliğini kapsayan protokol imzalandı.

Öğrenci değişimini, akademik personel değişimini, proje, yayın, seminer, konferans ve diğer bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinde işbirliğini öngören protokole Ankara’da imza atıldı.

Uluslararası Final Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, protokole, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal imza koydu.

Rektör Öztoprak, imzalanan protokolün iki üniversitenin akademik çalışmalarına güç katacağını belirterek, bu tür işbirliklerinin geliştirilerek sürmesi temennisinde bulundu.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise konuşmasında, Uluslararası Final Üniversitesi’nin eğitim hayatına kaliteli bir başlangıç yaptığını söyledi.

(RÇ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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